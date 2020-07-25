Источник материала: ОНТ

В Год малой родины современный центр краеведения появится в Червене. Это бывшая столица обширного Игуменского уезда. Он включал часть районов нынешних Минской и Могилёвской областей. Сегодня строители приступили к отделке помещений нового здания музея «колыбели гениев» – так говорят червенцы о своей земле.





Что помнит эта площадь? Самые важные события в истории Игумена (с 1387 года) – Червеня (с 1923). Сегодня монтируют портал во всё былое. Фасад музея «вернёт» в уездный город начала XX века. Интерьер дома – пока стены «голые», высотные работы.

Елена Забаронок, директор Червенского краеведческого музея: «Принцип, который заложен в архитектурно-художественное решение экспозиции, хронологический. То есть посетитель с первых шагов в музей попадает в Игуменщину древнюю, и так до современности. Залов у нас будет 4. В основном у нас будут представлены оригинальные предметы»

Здесь сумеют удивить даже «искушённых» знатоков. Это печать XVII века с гербом подскарбия (министра финансов) ВКЛ Иеронима Кришпин-Киршенштейна. «Зелёная» подводная лодка – модель по чертежам XIX века земляка, инженера Казимира Черновского.

«Историческими воспоминаниями Игумен очень беден», – писал знаменитый этнограф Павел Шпилевский, чьё детство прошло в этих краях. Полтора столетия назад – возможно. Сегодня городу с двумя названиями есть что показать, проявляет характер и стиль.

В «сердце» Червеня – атмосферно, как при жизни Марии Мекоты. Отсюда родом мама Песняра чистой красоты Максима Богдановича. Стараются не строить выше второго этажа. Центр краеведения – инвестиция Минской области в культурную среду райцентра.

Алла Шахотько, заместитель председателя Червенского райисполкома: «Когда турист приезжает в город, когда турист приезжает в Смиловичи, скажем, больше всего сегодня раскручено имя Хаима Сутина. Появились места, где можно покушать, власть работает над тем, чтобы были удобные дороги, тротуары, стоянки. Частный бизнес подхватил идею, что необходимы места, где туристы могут остаться и на ночь. Таким образом, культура может стать тем локомотивом, который в целом развивает экономику».

В год только главный музей края принимает около 10 тысяч гостей – по сути, всё население Червеня, бывшего уездного города.





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