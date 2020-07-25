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Современный центр краеведения появится в Червене
Источник материала: ОНТ
В Год малой родины современный центр краеведения появится в Червене. Это бывшая столица обширного Игуменского уезда. Он включал часть районов нынешних Минской и Могилёвской областей. Сегодня строители приступили к отделке помещений нового здания музея «колыбели гениев» – так говорят червенцы о своей земле.
Что помнит эта площадь? Самые важные события в истории Игумена (с 1387 года) – Червеня (с 1923). Сегодня монтируют портал во всё былое. Фасад музея «вернёт» в уездный город начала XX века. Интерьер дома – пока стены «голые», высотные работы.
Здесь сумеют удивить даже «искушённых» знатоков. Это печать XVII века с гербом подскарбия (министра финансов) ВКЛ Иеронима Кришпин-Киршенштейна. «Зелёная» подводная лодка – модель по чертежам XIX века земляка, инженера Казимира Черновского.
«Историческими воспоминаниями Игумен очень беден», – писал знаменитый этнограф Павел Шпилевский, чьё детство прошло в этих краях. Полтора столетия назад – возможно. Сегодня городу с двумя названиями есть что показать, проявляет характер и стиль.
В «сердце» Червеня – атмосферно, как при жизни Марии Мекоты. Отсюда родом мама Песняра чистой красоты Максима Богдановича. Стараются не строить выше второго этажа. Центр краеведения – инвестиция Минской области в культурную среду райцентра.
В год только главный музей края принимает около 10 тысяч гостей – по сути, всё население Червеня, бывшего уездного города.
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В Год малой родины современный центр краеведения появится в Червене. Это бывшая столица обширного Игуменского уезда. Он включал часть районов нынешних Минской и...
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