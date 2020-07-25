Десять самых эффективных способов предотвратить болезнь Альцгеймера, подтвержденные наукой

Источник материала: Tut.by

Ученые рассмотрели известные способы снизить риск развития болезни Альцгеймера и назвали десять из них, подкрепленных наиболее убедительными научными данными. Работа опубликована в Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, пишет CNN .



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В своем метаанализе авторы рассмотрели 395 исследований и потому назвали его «наиболее всеобъемлющим и масштабным систематическим обзором болезни Альцгеймера на сегодня». В первую десятку профилактических мер, подкрепленных наукой, по результатам работы вошли следующие рекомендации:

контроль сахара в крови для профилактики диабета;

поддержание здорового веса;

получение образования в молодости;

отсутствие травм головы (например, сотрясения мозга);

познавательная активность, регулярное чтение и изучение нового на протяжении всей жизни;

отсутствие депрессии;

снижение стресса;

лечение «ортостатической гипотензии»: это состояние, при котором вы регулярно чувствуете головокружение, когда встаете с места;

контроль давления в среднем возрасте;

избежание высоких уровней гомоцистеина — аминокислоты, которая может способствовать образованию тромбов в кровеносных сосудах и повреждению артерий.

«Данные свидетельствуют о том, что по крайней мере один из каждых трех случаев болезни Альцгеймера может быть предотвращен», — прокомментировал невролог Ричард Айзексон, директор Клиники профилактики болезни Альцгеймера (США), не вовлеченный в исследование.