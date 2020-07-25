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Десять самых эффективных способов предотвратить болезнь Альцгеймера, подтвержденные наукой
Источник материала: Tut.by
Ученые рассмотрели известные способы снизить риск развития болезни Альцгеймера и назвали десять из них, подкрепленных наиболее убедительными научными данными. Работа опубликована в Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, пишет
В своем метаанализе авторы рассмотрели 395 исследований и потому назвали его «наиболее всеобъемлющим и масштабным систематическим обзором болезни Альцгеймера на сегодня». В первую десятку профилактических мер, подкрепленных наукой, по результатам работы вошли следующие рекомендации:
«Данные свидетельствуют о том, что по крайней мере один из каждых трех случаев болезни Альцгеймера может быть предотвращен», — прокомментировал невролог Ричард Айзексон, директор Клиники профилактики болезни Альцгеймера (США), не вовлеченный в исследование.
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Ученые рассмотрели известные способы снизить риск развития болезни Альцгеймера и назвали десять из них, подкрепленных наиболее убедительными научными данными.
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