ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Десять самых эффективных способов предотвратить болезнь Альцгеймера, подтвержденные наукой

25.07.2020 07:38 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Ученые рассмотрели известные способы снизить риск развития болезни Альцгеймера и назвали десять из них, подкрепленных наиболее убедительными научными данными. Работа опубликована в Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, пишет CNN.


Фото: pixabay.com

В своем метаанализе авторы рассмотрели 395 исследований и потому назвали его «наиболее всеобъемлющим и масштабным систематическим обзором болезни Альцгеймера на сегодня». В первую десятку профилактических мер, подкрепленных наукой, по результатам работы вошли следующие рекомендации:

  • контроль сахара в крови для профилактики диабета;
  • поддержание здорового веса;
  • получение образования в молодости;
  • отсутствие травм головы (например, сотрясения мозга);
  • познавательная активность, регулярное чтение и изучение нового на протяжении всей жизни;
  • отсутствие депрессии;
  • снижение стресса;
  • лечение «ортостатической гипотензии»: это состояние, при котором вы регулярно чувствуете головокружение, когда встаете с места;
  • контроль давления в среднем возрасте;
  • избежание высоких уровней гомоцистеина — аминокислоты, которая может способствовать образованию тромбов в кровеносных сосудах и повреждению артерий.

«Данные свидетельствуют о том, что по крайней мере один из каждых трех случаев болезни Альцгеймера может быть предотвращен», — прокомментировал невролог Ричард Айзексон, директор Клиники профилактики болезни Альцгеймера (США), не вовлеченный в исследование.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ученые рассмотрели известные способы снизить риск развития болезни Альцгеймера и назвали десять из них, подкрепленных наиболее убедительными научными данными.
 
Новости дня
Новости разные
 
С 1 августа вырастут пособия на детей до 3 лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
25.07.2020
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Soligorsk News
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика