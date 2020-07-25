Дипломаты, крутые «тачки» и псевдоинвалиды. Посмотрите на «паркунов», которые плюют на ПДД

Источник материала: Tut.by

Нарушителей правил парковки на «Доске позора» с каждым днем все больше. Их не пугают штрафы от ГАИ и осуждение соседей. Может, ситуация изменится, если мы «прославим» их на всю страну?

В Минске на улице Каменногорской, возле дома № 108, водитель припарковал автомобиль мало того что на парковке для инвалидов, так еще и сразу на двух местах.





Есть нарушители и среди дипломатов, к сожалению, с каждым днем на дорогах их замечают все больше. Например, это авто 12 июля припарковали с нарушением ПДД на столичном проспекте Независимости, возле дома № 58А.

«Конечно, все понимаю, что проспект, не припаркуешься. Но я, зная, что это центр города и с парковкой в этом месте будет непросто, отказался от поездки в „Лодэ“ на машине. А девушка, приехавшая туда же, припарковалась прямо напротив входа на велодорожке и неспешно удалилась. При желании запарковаться можно было в 100 метрах возле ЦУМа. Считаю, что вне зависимости от цвета номеров наглеть не нужно», — написал под фотографией читатель.





В Минске на улице Уманской, 54, нарушителей пруд пруди, тут и белорусы, и диптранспорт.

«На узком проезде постоянно паркуются машины. На знак внимания не обращают. А 24 июля увидела там еще и транспорт дипломатов. И если наши машины хотя бы включили аварийку, тот даже этого не сделал. Стыдно должно быть гостям нашей страны за такое хамское поведение», — пишет автор фото.

Кстати, рядом — большая наземная парковка и недорогой многоуровневый паркинг.





А вот так решил поставить машину водитель в Пинске на улице Гуренковой, 2: прямо возле входа в подъезд. А пешеходы не трамвай — обойдут.





Жители Верхнедвинска возмущены поведением своих земляков на автомобилях: паркуются они так, что пешеходам надо идти по траве или выходить на проезжую часть.

«Здесь это в привычку, и ГАИ не реагирует», — сообщил читатель.





Очень странно водитель припарковал авто в Витебске в микрорайоне Билево на улице 33-й Армии: посередине дороги.





«Паркуна» заметили на 2-й улице Щорса в Минске. Оставил авто он прямо на пешеходном переходе, а кругом куча свободного места.





Вот такое трио на шикарных авто было припарковано в Минске на Т-образном перекрестке местного проезда, который идет от улицы Саперов, параллельно проспекту Победителей. Лень, наверное, было машину ставить на паркинг ТЦ «Замок». Нарушители стояли там 23 июля в 15.00.





В подъезд дома № 14 по улице 50 лет Победы в Минске готов был въехать и водитель этой машины.





«Паркуна», который расположился поперек на местах для инвалидов, зафиксировали возле ТЦ «Грин» у метро «Каменная Горка» в столице.





А через дорогу, возле строительного магазина «Материк», еще один нарушитель, и тоже на месте для инвалидов.





«Доска позора» — это сервис, который позволяет небезразличным гражданам выставить на суд общественности нарушителей ПДД, паркующих свои машины в неположенных местах. Дорогие читатели, присылайте нам фото «паркунов» и подробно указывайте, где и при каких обстоятельствах вы увидели нарушителя.

Напомним, факты нарушений ПДД водителями с «Доски позора» регистрируются в ГАИ, по ним будут проводить проверку. За нарушение правил остановки и стоянки транспортного средства предусмотрена ответственность по ст. 18.22 КоАП Беларуси. За это нарушение ГАИ может вынести предупреждение или дать штраф в размере одной базовой величины (БВ сегодня — 27 рублей).