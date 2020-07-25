ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В оршанской гостинице в шахту лифта провалился мужчина

25.07.2020 09:08 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Травмы получил 55-летний мужчина, 22 июля упавший в шахту лифта гостиницы в гостинице «Орша».




ЧП произошло во время работ по обслуживанию лифта: аварийный электромеханик лифтовой аварийной службы, работавший на втором этаже трехэтажного здания гостиницы упал в шахту лифта. Спасатели обнаружили пострадавшего на полу шахты, он был в сознании.

При помощи спасательных веревок пострадавшего вытащили из шахты лифта на первый этаж, а затем передали бригаде скорой медицинской помощи. Медики обнаружили у него различные травмы и госпитализировали в Оршанскую городскую больницу №1 имени Семашко, сообщается МЧС.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Травмы получил 55-летний мужчина, 22 июля упавший в шахту лифта гостиницы в гостинице «Орша».
 
Новости дня
Новости разные
 
Главный редактор ИД "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук о независимых СМИ: «Иван Михайлович, никаких революций. Они переворот готовят»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
25.07.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика