В оршанской гостинице в шахту лифта провалился мужчина













ЧП произошло во время работ по обслуживанию лифта: аварийный электромеханик лифтовой аварийной службы, работавший на втором этаже трехэтажного здания гостиницы упал в шахту лифта. Спасатели обнаружили пострадавшего на полу шахты, он был в сознании.





При помощи спасательных веревок пострадавшего вытащили из шахты лифта на первый этаж, а затем передали бригаде скорой медицинской помощи. Медики обнаружили у него различные травмы и госпитализировали в Оршанскую городскую больницу №1 имени Семашко, сообщается МЧС.