За сборную Баларуси готов играть американский хоккеист Иван Лодня

Есть ли вариант, что будешь играть за сборную Беларуси?

Пока не знаю все правила и тонкости по этому вопросу. Но если мне скажут, что все окей и я могу играть, то я, конечно, готов. Это большой вызов и возможность. Готов сказать "да" хоть сейчас и идти играть,игрока пресс-служба "зубров".