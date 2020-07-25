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За сборную Баларуси готов играть американский хоккеист Иван Лодня
Источник материала: Партизан
Новобранец минского "Динамо" Иван Лодня рассказал о желании играть за сборную Беларуси.
Есть ли вариант, что будешь играть за сборную Беларуси?
Пока не знаю все правила и тонкости по этому вопросу. Но если мне скажут, что все окей и я могу играть, то я, конечно, готов. Это большой вызов и возможность. Готов сказать "да" хоть сейчас и идти играть,
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Новобранец минского "Динамо" Иван Лодня рассказал о желании играть за сборную Беларуси. Однако, российское издание "Спорт-Экспресс" опубликовало новость о том, что...
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