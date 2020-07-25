Олимпийский чемпион Иваницкий найден мертвым в Подмосковье

Источник материала: ОНТ

Александр Иваницкий, известный олимпийский чемпион 1964 года, найден мертвым в Московской области. Об этом говорится в сообщении поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в Twitter .

Известно, что 83-летний мужчина ушел в лес 22 июля за грибами и пропал. Это случилось в Рузском районе (Московская область). Позже у реки были найдены вещи пропавшего и его телефон. Сын бывшего советского спортсмена предположил, что отец решил искупаться, а когда вошел в воду, случилась проблема с сердцем.

«Иваницкий Александр Владимирович найден. Погиб. Глубочайшие соболезнования родным и близким», - говорится в сообщении ПСО «Лиза Алерт».

Об иных подробностях случившегося не уточняются.

Александр Иваницкий - советский борец вольного стиля и самбист, выигравший золото на Олимпиаде-1964 в Токио в весовой категории свыше 97 килограммов (тяжелый вес). Многократный чемпион мира и СССР. Завершив спортивную карьеру, он много лет работал спортивным журналистом и руководил главной редакцией спортивных программ Гостелерадио СССР.





Фото: пресс-служба МДЦ «Артек»

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