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Студентка ГрГУ им. Я. Купалы: политика, которую сейчас проводит государство, – оно не ограничивает нас, наше будущее
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Студентка Гродненского государственного университета имени Янки Купалы Екатерина Жолнерчик рассказала, почему записалась в стройотряд и какие возможности дает молодым специалистам государство.
Екатерина Жолнерчик, студентка Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
Это связано с моей специальностью: здесь очень интересно набирать опыт, смотреть, как выполняются работы. Будет легче выполнять курсовые – все равно лучше увидеть, чем десять раз прочитать.
В нашей стране возводится очень много больниц, школ, детских садов. То есть специальность «строительство» очень востребована, интересная и можно найти везде себе место работы. При том, что у нас достойные зарплаты, у строителей. Мы можем еще в проектных организациях работать – тоже очень интересно: планы, архитектура.
У нас в стране очень много рабочих мест. То есть молодым специалистам сейчас проще устроиться по своей специальности. Политика, которую сейчас проводит государство, – оно не ограничивает нас, наше будущее. Мы формируем свое будущее, выбрав сами свою специальность.
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Студентка ГрГУ им. Я. Купалы: политика, которую сейчас проводит государство, – оно не ограничивает нас, наше будущее
Новости Беларуси. Студентка Гродненского государственного университета имени Янки Купалы Екатерина Жолнерчик рассказала, почему записалась в стройотряд и какие...
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