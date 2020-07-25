ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Студентка ГрГУ им. Я. Купалы: политика, которую сейчас проводит государство, – оно не ограничивает нас, наше будущее

25.07.2020 17:40 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Студентка Гродненского государственного университета имени Янки Купалы Екатерина Жолнерчик рассказала, почему записалась в стройотряд и какие возможности дает молодым специалистам государство.

Студентка ГрГУ им. Я. Купалы: политика, которую сейчас проводит государство, – оно не ограничивает нас, наше будущее

Екатерина Жолнерчик, студентка Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
Учусь на инженерно-строительном факультете, окончила третий курс. Сюда я попала в составе стройотряда. Мы работаем на возведении реконструкции клинической больницы № 3. В Гродненской области не было онкодиспансера, поэтому здесь очень интересно работать.

Студентка ГрГУ им. Я. Купалы: политика, которую сейчас проводит государство, – оно не ограничивает нас, наше будущее

Это связано с моей специальностью: здесь очень интересно набирать опыт, смотреть, как выполняются работы. Будет легче выполнять курсовые – все равно лучше увидеть, чем десять раз прочитать.

В нашей стране возводится очень много больниц, школ, детских садов. То есть специальность «строительство» очень востребована, интересная и можно найти везде себе место работы. При том, что у нас достойные зарплаты, у строителей. Мы можем еще в проектных организациях работать – тоже очень интересно: планы, архитектура.

Студентка ГрГУ им. Я. Купалы: политика, которую сейчас проводит государство, – оно не ограничивает нас, наше будущее

У нас в стране очень много рабочих мест. То есть молодым специалистам сейчас проще устроиться по своей специальности. Политика, которую сейчас проводит государство, – оно не ограничивает нас, наше будущее. Мы формируем свое будущее, выбрав сами свою специальность.

Люди в материале: Екатерина Жолнерчик

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Студентка Гродненского государственного университета имени Янки Купалы Екатерина Жолнерчик рассказала, почему записалась в стройотряд и какие...
 
Новости дня
Новости разные
 
Звание «Женщина года» во Дворце Республики получили 38 белорусок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
25.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика