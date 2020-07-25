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Девочка захотела развлечься и устроила в комнате аттракцион. Маме идея дочки не понравилась
Источник материала: СТВ
Женщина увидела, что её дочка необычным образом веселится в своей комнате. Пришлось убрать из комнаты люстру.
Как
3 июля женщина услышала шум, который доносился из комнаты её дочерей. Мама девочек воспользовалась радионяней, чтобы установить источник шума. Оказалось, что одна из сестёр – Элиза – забралась на люстру и раскачивается на ней.
Женщина сразу побежала к дочкам. Когда она вошла в комнату, Элиза уже была на кровати, и мама девочек вздохнула с облегчением, поняв, что никто не пострадал. Однако женщина на всякий случай забрала из комнаты люстру. И хотя дочки просят вернуть её обратно, мама с подозрением относится к их просьбам.
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Женщина увидела, что её дочка необычным образом веселится в своей комнате. Пришлось убрать из комнаты люстру. Как сообщается на YouTube-канале ViralHog, этот случай...
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