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Деньги собирали всем миром: в Докшицком районе открыли памятник в честь жителей, погибших в Великой Отечественной
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В деревне Будиловка Докшицкого района открыли памятник в честь ее жителей, погибших в Великой Отечественной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мемориал содержит 106 имен. Это партизаны, фронтовики, а также ветераны, которые не дожили до сегодняшнего дня.
Интересно, что обелиск возвели на народные деньги. Средства перечисляли потомки освободителей. География сборов обширна – от Латвии и России до США. На торжество собрались около сотни человек. И все они так или иначе связаны с Будиловкой.
Сергей Азаронок, директор Государственного музея истории Вооруженных Сил Беларуси:
Валентина Рандаревич, председатель Докшицкого районного совета депутатов:
Сегодня в Будиловке отмечают и день деревни. И несмотря на то, что здесь осталось не больше 20 дворов, его планируют проводить и впредь.
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Деньги собирали всем миром: в Докшицком районе открыли памятник в честь жителей, погибших в Великой Отечественной
Новости Беларуси. В деревне Будиловка Докшицкого района открыли памятник в честь ее жителей, погибших в Великой Отечественной, сообщили в программе Новости «24...
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