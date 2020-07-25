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Кинологическая служба МЧС Беларуси: как работают и тренируются четвероногие спасатели

25.07.2020 19:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кинологическая служба МЧС Беларуси: как работают и тренируются четвероногие спасатели

Сбор грибов и ягод – самый горячий сезон для спасателей. Потерян. Найден – все чаще в сводках МЧС, во многом благодаря четвероногим помощникам.  Главное их «оружие» против чрезвычайной ситуации - это нос и обоняние. Кого взять на службу и как вырастить из щенка настоящего профессионала? 

На службе Патра делает первые шаги. Пусть дрожат лапы и прижимаются уши. Но в будущем это настоящий спасатель, задачи предстоят куда сложнее – искать людей! Поэтому, как бы тяжело не было в учении, Патра не сойдёт с полосы, пока не преодолеет каждое препятствие.

«Вперёд, барьер! Хорошо, молодец, Патра». Похвала заслуженная. Патре всего 8 месяцев, а сила характера, как у взрослой собаки. Но если нрав от природы, то всем остальным командам научил кинолог – он же верный хозяин и товарищ по службе. И никак иначе!

Дмитрий Товпеко, спасатель-кинолог РОСН МЧС Беларуси: «Сейчас уже характер более сформированный, больше она не боится барьеров, становится более активной, взрослой. Срабатываемся в одной паре, начинаем общую работу, как одно целое».  

Одно целое – и в дружбе, и в службе. И расписание одно на двоих – тренировки ежедневные по шесть часов в день. Пока учится собака, уроки должен извлекать для себя и человек. Ведь теперь они связаны одной целью, и эта цель – спасать жизни.

Cергей Лягович, начальник кинологической службы РОСН МЧС БЕЛАРУСИ: «Собака должна тренироваться с самого детства и на протяжении всей своей жизни. Общий курс дрессировки – это послушание. В него входят преодоление полосы препятствий и беспрекословное выполнение команд кинолога. Также есть спецкурс дрессировки – это приучение собаки к запахам». 

 Тяжело в учении, зато потом легко взять любой барьер. Впрочем, для этих собак препятствий нет – вместе с хозяином они и в огонь, и в воду, и под завалы – в любую точку, где нужна помощь.  

Двадцать секунд – и собака легко находит человека среди глыб бетона и строительного мусора. Теперь работа за спасателями. Но это учение – в реальной жизни всё намного сложнее. Иногда потеряться человек может и в трёх соснах, а порой – в дремучем лесу. 

Мария Гомон, официальный представитель Республиканского центра управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Беларуси: «Люди теряются и достаточно часто. Для сравнения в прошлом году было спасено 429 человек, из которых 26 дети, а в этом году уже 141 человек, а сезон в самом разгаре. В лес отправляются в основном пенсионеры, которые думают, что знают лес, как свои пять пальцев».

Сезон тихой охоты как раз в разгаре, а значит, и у кинологов горячая пора. Уже сейчас по несколько вызовов в день. Леса в Беларуси занимают около 40% всей территории – искать в них человека всё равно, что иголку в стогу сена. Но не в том случае, если на поиски отправляются профессионалы.

 Чтобы прочесать такой лес, действительно, нужен нюх, как у собаки, и глаз, как у орла. Если здесь ступала нога человека, собака учует это даже спустя 8 часов. И будет идти по следу без остановок десятки километров, пока не найдёт. А бывает такое, что искать нужно в непроходимых местах, и тогда они готовы даже лететь!  

По воздуху быстрее и видно гораздо больше. Вместе с авиацией МЧС кинологи летят туда, где не пройдёт ни одна другая техника. Работать на высоте – во всех смыслах – спасатели и собаки умеют.  

Виталий Орлов, спасатель-кинолог РОСН МЧС БЕЛАРУСИ: «Работаем мы с Габи больше 7 лет и перед каждым полётом мы просто обнимаемся, даем друг другу буськи, посмотрели в глаза – и вперед».

Это не щенячьи нежности – так выглядит настоящая дружба. И в этой службе без неё никак. Пожать лапу за хорошую работу и готовиться к новому заданию. Ведь никогда не знаешь, какими дорогами и куда завтра кого-нибудь заведёт.


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Сбор грибов и ягод – самый горячий сезон для спасателей. Потерян. Найден – все чаще в сводках МЧС, во многом благодаря четвероногим помощникам.  Главное их...
 
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