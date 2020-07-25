Лунный календарь на неделю с 27 июля по 2 августа: благоприятные дни для стрижек, а также садово-огородных работ

Источник материала: ОНТ

Иногда для того, чтобы начать двигаться, нужен легкий толчок. Именно таким и будет понедельник, 27 июля. Все будет складываться само собой и именно так, как вам хотелось. Во вторник, 28-го – звезды советуют обратить внимание на приметы и знаки, связанные со временем, часами и звуками. Так вы можете получить подсказки для решения важных вопросов. 2 августа стоит направить свою энергию в созидательное русло.

На носу август – месяц сбора урожая и заготовок. В последние дни июля можно сеять сидераты. 27 июля - шпинат и лук. 30-го и 31-го – можно убирать ранний картофель и собирать плоды для замораживания. 2-го августа займитесь делением многолетних цветов.

28 и 29 июля, а также 1 августа ожидаются магнитные бури средней силы.

Когда запланировать визит к парикмахеру, чтобы изменение стиля пошло на пользу, и в какие дни лучше посетить стоматолога, чтобы процедуры прошли успешно? Ответы – в лунном календаре от программы «Метеогид» на ОНТ.





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