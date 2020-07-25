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Карьера, дом или творчество с женским лицом. Кто она современная «Женщина года»?
Источник материала: ОНТ
25 июля назвали имена победительниц конкурса «Женщина года». В живописи – «Мона Лиза», в скульптуре – «Венера Милосская», а в жизни – каждая женщина выбирает себя сама. Вселяет уверенность в мужей и друзей, поддерживает домашний очаг, занимается созиданием. На наших хрупких плечах – колоссальная нагрузка.
В юности Ольга мечтала о двух детях. То, что её счастье преумножится в 4 раза, кажется чем-то невероятным. А сегодня старшему сыну уже 22 и у него самого есть ребёнок, младшей дочке Ольги – всего три.
Ольга – одна из победительниц в номинации «Материнская слава». Но записать интервью с мамой в тишине – это из разряда фантастики. Кому-то срочно надо на улицу, кто-то уже разлил молоко, а кому-то из девочек срочно понадобилась косметичка. И пока разговариваем, 11-летняя Кира берёт власть в свои руки и пытается снизить градус веселья.
Для Ольги дети – это и смысл жизни, и отдушина, и работа. Для неё важно, чтобы малыши были дружными братьями и сёстрами, отзывчивыми друзьями и в будущем достойными людьми. 24 часа в сутки она проводит рядом с семьей. Но если вдруг Ольга болеет или отлучается, дома начинается хаос.
Ремень или пряник? В воспитании родители могут применить разные методы. А вот когда ты действительно руководишь огромным предприятием и нужно организовать взрослых людей и повести за собой – это задача посложнее. Надежда Лазаревич – генеральный директор целого холдинга. 7 заводов Бобруйск агромаш, а это 3 тысячи человек под началом этой хрупкой, грамотной и целеустремлённой женщины.
Надежда вступила в должность в ноябре 2018-го. На тот момент Бобруйскагромаш был на плаву, нужно было быстро принимать решения. За полтора года она смогла сохранить коллектив, приумножила заработок заводчан и в 2,5 раза нарастила объёмы производства. Сегодня предприятие в числе ведущих в стране. А Надежда – уважаемый топ-менеджер и победительница в номинации – успешный руководитель.
Из-за работы не хватает времени на встречи с близкими. Семья живёт в Минске, пока мама помогает Бобруйскому предприятию. Правда, даже дома нам не удалось застать всех. Рядом только полосатый любимчик семьи.
Она пришла в профессию в 1996-м диктором тогда ещё на Солигорское экспериментальное телевидение. С тех пор Зоя Михневец влюбилась в софиты, экстрим прямого эфира и возможность помочь людям.
За годы работы на телевидении стала автором и редактором самых разных проектов и новостей. До сих пор сама часто выезжает на съёмки, чтобы погрузиться в атмосферу и пообщаться с героями будущих репортажей. Главный редактор в этом году стала победителем в номинации «духовность и культура».
Подняться на сцену для каждой из победительниц не рядовой случай. Да, не было духа соперничества, не было бы и конкурса в привычном понимании. Но все стоящие на этой сцене просто с любовью выполняют свой долг и предназначение. Для одной – это быть мамой, для другой – вести за собой целое предприятие.
Вне конкурса в этом году решили поощрить и женщин-медиков, которые во время пандемии не растерялись и стойко выдержали это непростое испытание и продолжают спасать жизни несмотря ни на что. И совсем не важно, чем в жизни занимаются эти женщины. Куда важнее, что любое дело они доводят до конца. С любовью в сердце и с улыбкой на губах.
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25 июля назвали имена победительниц конкурса «Женщина года». В живописи – «Мона Лиза», в скульптуре – «Венера Милосская», а в жизни – каждая женщина выбирает себя...
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