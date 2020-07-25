Карьера, дом или творчество с женским лицом. Кто она современная «Женщина года»?

Источник материала: ОНТ

25 июля назвали имена победительниц конкурса «Женщина года». В живописи – «Мона Лиза», в скульптуре – «Венера Милосская», а в жизни – каждая женщина выбирает себя сама. Вселяет уверенность в мужей и друзей, поддерживает домашний очаг, занимается созиданием. На наших хрупких плечах – колоссальная нагрузка.

В юности Ольга мечтала о двух детях. То, что её счастье преумножится в 4 раза, кажется чем-то невероятным. А сегодня старшему сыну уже 22 и у него самого есть ребёнок, младшей дочке Ольги – всего три.

Ольга Бычковская, многодетная мама, победительница Республиканского конкурса «Женщина года»: «Они подросли, ещё стало тяжелее, были поменьше было как-то проще, они больше слушались, они слышали. Сейчас уже сложнее становится, потому что у них такой возраст, у кого-то уже подростковый, малыши уже тоже подросли, шустрые, активные, энергичные. Иногда очень тяжело».

Ольга – одна из победительниц в номинации «Материнская слава». Но записать интервью с мамой в тишине – это из разряда фантастики. Кому-то срочно надо на улицу, кто-то уже разлил молоко, а кому-то из девочек срочно понадобилась косметичка. И пока разговариваем, 11-летняя Кира берёт власть в свои руки и пытается снизить градус веселья.

Кира, дочь Ольги Бычковской: «Когда у них хорошее настроение, то они очень часто любят разгромить комнату и потом несколько дней с мамой мы можем просто убирать. Я привыкла к такой большой семье, если бы были 1 или 2 ребёнка, было бы скучно».

Для Ольги дети – это и смысл жизни, и отдушина, и работа. Для неё важно, чтобы малыши были дружными братьями и сёстрами, отзывчивыми друзьями и в будущем достойными людьми. 24 часа в сутки она проводит рядом с семьей. Но если вдруг Ольга болеет или отлучается, дома начинается хаос.

Ольга Бычковская, многодетная мама, победительница Республиканского конкурса «Женщина года»: «Знаете, у меня есть любимая поговорка из фильма «Москва слезам не верит». У главной героини спрашивают: «Как ты вообще руководишь таким большим предприятием?». А это очень легко. Главное – троих организовать, остальное количество значений не имеет. Главное – их организовать и самой быть организованной».

Ремень или пряник? В воспитании родители могут применить разные методы. А вот когда ты действительно руководишь огромным предприятием и нужно организовать взрослых людей и повести за собой – это задача посложнее. Надежда Лазаревич – генеральный директор целого холдинга. 7 заводов Бобруйск агромаш, а это 3 тысячи человек под началом этой хрупкой, грамотной и целеустремлённой женщины.

Надежда Лазаревич, генеральный директор Управляющей компании холдинга «БобруйскАгромаш», победительница Республиканского конкурса «Женщина года» : «Мне кажется, я руководитель, который умеет слышать людей, но дисциплина на первом месте. Сама дисциплинированна, и только на собственном примере люди должны чувствовать, как руководитель себя ведёт. Дисциплина она должна присутствовать в производстве».

Надежда вступила в должность в ноябре 2018-го. На тот момент Бобруйскагромаш был на плаву, нужно было быстро принимать решения. За полтора года она смогла сохранить коллектив, приумножила заработок заводчан и в 2,5 раза нарастила объёмы производства. Сегодня предприятие в числе ведущих в стране. А Надежда – уважаемый топ-менеджер и победительница в номинации – успешный руководитель.

Надежда Лазаревич, генеральный директор Управляющей компании холдинга «БобруйскАгромаш», победительница Республиканского конкурса «Женщина года» : «Мне кажется, чувство лидерства и каких-то качеств лидера они уже присутствуют при рождении ребёнка. И, конечно, немаловажно это воспитание. Меня родители воспитывали в строгости. Я была уверена, что хочу быть руководителем, я чувствовала в этом внутреннюю потребность. С этой целью шла по жизни».

Из-за работы не хватает времени на встречи с близкими. Семья живёт в Минске, пока мама помогает Бобруйскому предприятию. Правда, даже дома нам не удалось застать всех. Рядом только полосатый любимчик семьи.

Надежда Лазаревич, генеральный директор Управляющей компании холдинга «БобруйскАгромаш», победительница Республиканского конкурса «Женщина года»: «Это наш кот Тимофей, Тошка. Обычный кот с заправки. Его нам подарила хороший друг Алёна Ланская».

Она пришла в профессию в 1996-м диктором тогда ещё на Солигорское экспериментальное телевидение. С тех пор Зоя Михневец влюбилась в софиты, экстрим прямого эфира и возможность помочь людям.

Зоя Михновец, главный редактор Солигорского телевизионного канала, победительница Республиканского конкурса «Женщина года»: «Для меня тема глубинки, нашей деревни, где люди открыты, где ещё сохранилась такая самобытность – вот это самое-самое интересное. Потому что там полёт творчества, можно раскрывать человека и погружаться в этого человека самому».

За годы работы на телевидении стала автором и редактором самых разных проектов и новостей. До сих пор сама часто выезжает на съёмки, чтобы погрузиться в атмосферу и пообщаться с героями будущих репортажей. Главный редактор в этом году стала победителем в номинации «духовность и культура».

Подняться на сцену для каждой из победительниц не рядовой случай. Да, не было духа соперничества, не было бы и конкурса в привычном понимании. Но все стоящие на этой сцене просто с любовью выполняют свой долг и предназначение. Для одной – это быть мамой, для другой – вести за собой целое предприятие.

Вне конкурса в этом году решили поощрить и женщин-медиков, которые во время пандемии не растерялись и стойко выдержали это непростое испытание и продолжают спасать жизни несмотря ни на что. И совсем не важно, чем в жизни занимаются эти женщины. Куда важнее, что любое дело они доводят до конца. С любовью в сердце и с улыбкой на губах.





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