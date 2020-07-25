В Атлантике сформировался первый в 2020 году ураган

Источник материала: ОНТ

По данным спутника Aqua, в Мексиканском заливе сформировался тропический шторм, который перерос в ураган. Ученые дали ему название «Ханна». Об этом свидетельствуют фото со спутника.

На полученных фото видно, как шторм усиливается и формируется в первый в 2020 году ураган в Атлантическом океане.

Сообщается, что «Ханна» начал движение в направлении Техаса, первоначальная его скорость составляла 15 километров в час. В пятницу ветер усилился до 75 километров в час, а в субботу он составлял уже 120 километров в час.

В связи с этим в прибрежных районах Техаса синоптики объявили штормовое предупреждение. Ураган «Ханна» там ждут в субботу и воскресенье.

Атмосферное явление принято называть ураганом, когда скорость ветра в его пределах достигает 33 метров в секунду.

Фото: NASA

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram