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В Атлантике сформировался первый в 2020 году ураган

25.07.2020 21:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Атлантике сформировался первый в 2020 году ураган

По данным спутника Aqua, в Мексиканском заливе сформировался тропический шторм, который перерос в ураган. Ученые дали ему название «Ханна». Об этом свидетельствуют фото со спутника.

На полученных фото видно, как шторм усиливается и формируется в первый в 2020 году ураган в Атлантическом океане.

Сообщается, что «Ханна» начал движение в направлении Техаса, первоначальная его скорость составляла 15 километров в час. В пятницу ветер усилился до 75 километров в час, а в субботу он составлял уже 120 километров в час.

В связи с этим в прибрежных районах Техаса синоптики объявили штормовое предупреждение. Ураган «Ханна» там ждут в субботу и воскресенье.

Атмосферное явление принято называть ураганом, когда скорость ветра в его пределах достигает 33 метров в секунду.

 

Фото: NASA

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По данным спутника Aqua, в Мексиканском заливе сформировался тропический шторм, который перерос в ураган. Ученые дали ему название «Ханна». Об этом свидетельствуют...
 
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