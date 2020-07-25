ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Вместо яхты – байдарка. Идеи активного отдыха летом в Беларуси

25.07.2020 22:26 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Вместо яхты – байдарка. Идеи активного отдыха летом в Беларуси

Если за рубеж нельзя, не спешите отчаиваться. Отдохнуть с пользой для души и тела можно и в Беларуси. Отправляйтесь на реки, озера, в леса, а ещё можно в водное путешествие. Этим летом – повышенный спрос на активный отдых. Сплав на байдарках весьма популярен. В Полоцке заработал даже специальный клуб, а под Верхнедвинском прокладывают новые маршруты.  

Любишь сплавляться, а дальше как в известной поговорке. Носить байдарки любителям активного отдыха приходиться как никогда много. Каждые выходные: погрузочно – разгрузочные. А в будние – снова в путь, только уже малым составом. Сегодня от Верхнедвинска на машине умчались на 50 километров, чтобы на обратном пути проложить в районе ещё один водный маршрут. Уже 5-й.   

И впереди… крутой поворот. Река Свольна хоть небольшая, но неожиданных изгибов не счесть. В пути будут и камыши, и перекаты, и бескрайние озера. Вот только в дорогу приходиться брать не только припасы, но и тяжелый инструмент. Буквально прорубают окно в Европу, чтобы гостям показывать нетронутую природу.  

Вячеслав Богушевич, заведующий сектором спорта и туризма Верхнедвинского райисполкома: «С Венесуэлы, Эквадора, России – 28 человек они просто без ума, это самый лучший маршрут они проходили по маршрутам Беларуси, если возле Минска, Ислочь, говорили, там туристов, как в метро».  

Махать вёслами ближайшие два дня предстоит много. Но даже тому, кто впервые сел в байдарку в 60, это под силу, уверяют организаторы. И первые метры пути – почти детский восторг.   

Активно развивать это направление отдыха на севере страны начали именно в этом году. Уж очень высокий спрос. В Полоцке даже создали любительский клуб. Почти каждые выходные они становятся на вёсла, а потом кадры разлетаются по сети.   

Движение на реках оживлённое, не останавливается ни в выходные, ни в будние – сезон отпусков. На минувшей неделе группы по 20 человек рассекали водную гладь во вторник и четверг. Но каждый раз это могут быть новые маршруты, их в Витебской области – десятки. В приоритете – именно малые реки. 

Но, как говорится, места надо знать. Этим летом аншлаг и на воде, и на берегу. Занимать стоянки у озёр приезжают уже в четверг, идеальный день – понедельник. Туристов ждут дрова, контейнеры для мусора. Так, крупное охотхозяйство подготовилось к сезону. Кто поспешил – у того и первая береговая линия, и чудесный вид на воду, и удобная беседка. Умельцы даже бани сооружают, а вот за анимацию и кухню приходиться отвечать самим.     

Такое единение с природой может обернуться и неожиданной встречей. На севере – два заказника с белорусской стороны и национальный парк с российской – особо охраняемая территория «Заповедное Поозерье». Из 30 зубров, которых завезли в Верхнедвинский район, 5 лет назад, сегодня уже сформировалось стадо почти в 200 особей, а ещё олени, косули, европейские лани. На сафари лучше отправляться рано утром или поздно вечером. 

Охота тихая тоже в почёте, в этом году пока косу в лес можно не брать, грибов не так много. Но с пустым ведром ещё никто не уходил. Отдых неспешный, активный, разный. Кто ищет, тот найдёт… пешком, на байдарке или велосипеде.   

Денис и Мария Слобода, туристы (Москва): «Просто отдыхать, наслаждаться природой, запахами, тишиной. Озеро великолепнейшее, обалденная вода, ничего особого делать не нужно, просто отдыхай. С такими озерами не нужны и моря, честно. Тут чистое песчаное дно, что важно для детей. Очень хорошие входы».  

Новые водные маршруты отдыхающим в Верхнедвинске предложат уже в эти выходные. В Полоцке поставили свой рекорд, одновременно сплавлялись сразу 27 человек. Как раз в эти минуты, очередные покорители малых рек на привале готовятся любоваться закатом.       

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если за рубеж нельзя, не спешите отчаиваться. Отдохнуть с пользой для души и тела можно и в Беларуси. Отправляйтесь на реки, озера, в леса, а ещё можно в водное...
 
Новости дня
Новости разные
 
Карьера, дом или творчество с женским лицом. Кто она современная «Женщина года»?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
25.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика