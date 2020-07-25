Вместо яхты – байдарка. Идеи активного отдыха летом в Беларуси

Источник материала: ОНТ

Если за рубеж нельзя, не спешите отчаиваться. Отдохнуть с пользой для души и тела можно и в Беларуси. Отправляйтесь на реки, озера, в леса, а ещё можно в водное путешествие. Этим летом – повышенный спрос на активный отдых. Сплав на байдарках весьма популярен. В Полоцке заработал даже специальный клуб, а под Верхнедвинском прокладывают новые маршруты.

Любишь сплавляться, а дальше как в известной поговорке. Носить байдарки любителям активного отдыха приходиться как никогда много. Каждые выходные: погрузочно – разгрузочные. А в будние – снова в путь, только уже малым составом. Сегодня от Верхнедвинска на машине умчались на 50 километров, чтобы на обратном пути проложить в районе ещё один водный маршрут. Уже 5-й.

И впереди… крутой поворот. Река Свольна хоть небольшая, но неожиданных изгибов не счесть. В пути будут и камыши, и перекаты, и бескрайние озера. Вот только в дорогу приходиться брать не только припасы, но и тяжелый инструмент. Буквально прорубают окно в Европу, чтобы гостям показывать нетронутую природу.

Вячеслав Богушевич, заведующий сектором спорта и туризма Верхнедвинского райисполкома: «С Венесуэлы, Эквадора, России – 28 человек они просто без ума, это самый лучший маршрут они проходили по маршрутам Беларуси, если возле Минска, Ислочь, говорили, там туристов, как в метро».

Махать вёслами ближайшие два дня предстоит много. Но даже тому, кто впервые сел в байдарку в 60, это под силу, уверяют организаторы. И первые метры пути – почти детский восторг.

Активно развивать это направление отдыха на севере страны начали именно в этом году. Уж очень высокий спрос. В Полоцке даже создали любительский клуб. Почти каждые выходные они становятся на вёсла, а потом кадры разлетаются по сети.

Движение на реках оживлённое, не останавливается ни в выходные, ни в будние – сезон отпусков. На минувшей неделе группы по 20 человек рассекали водную гладь во вторник и четверг. Но каждый раз это могут быть новые маршруты, их в Витебской области – десятки. В приоритете – именно малые реки.

Но, как говорится, места надо знать. Этим летом аншлаг и на воде, и на берегу. Занимать стоянки у озёр приезжают уже в четверг, идеальный день – понедельник. Туристов ждут дрова, контейнеры для мусора. Так, крупное охотхозяйство подготовилось к сезону. Кто поспешил – у того и первая береговая линия, и чудесный вид на воду, и удобная беседка. Умельцы даже бани сооружают, а вот за анимацию и кухню приходиться отвечать самим.

Такое единение с природой может обернуться и неожиданной встречей. На севере – два заказника с белорусской стороны и национальный парк с российской – особо охраняемая территория «Заповедное Поозерье». Из 30 зубров, которых завезли в Верхнедвинский район, 5 лет назад, сегодня уже сформировалось стадо почти в 200 особей, а ещё олени, косули, европейские лани. На сафари лучше отправляться рано утром или поздно вечером.

Охота тихая тоже в почёте, в этом году пока косу в лес можно не брать, грибов не так много. Но с пустым ведром ещё никто не уходил. Отдых неспешный, активный, разный. Кто ищет, тот найдёт… пешком, на байдарке или велосипеде.

Денис и Мария Слобода, туристы (Москва): «Просто отдыхать, наслаждаться природой, запахами, тишиной. Озеро великолепнейшее, обалденная вода, ничего особого делать не нужно, просто отдыхай. С такими озерами не нужны и моря, честно. Тут чистое песчаное дно, что важно для детей. Очень хорошие входы».

Новые водные маршруты отдыхающим в Верхнедвинске предложат уже в эти выходные. В Полоцке поставили свой рекорд, одновременно сплавлялись сразу 27 человек. Как раз в эти минуты, очередные покорители малых рек на привале готовятся любоваться закатом.

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