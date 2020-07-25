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Печень, Свирко и Гончар. В деревне в Докшицком районе собрали деньги на памятник с именами погибших жителей

25.07.2020 22:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Память о героях. В деревне Будиловка Докшицкого района открыли памятник в честь ее жителей, погибших в Великой Отечественной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Печень, Свирко и Гончар. В деревне в Докшицком районе собрали деньги на памятник с именами погибших жителей

Мемориал содержит 106 имен – партизаны, фронтовики, а также ветераны, которые не дожили до сегодняшнего дня. Интересно, что обелиск возвели на народные деньги.

Дмитрий Боярович с историями о подвиге.

Печень, Свирко и Гончар. В деревне в Докшицком районе собрали деньги на памятник с именами погибших жителей

С гармонью и в народных костюмах. Деревня Будиловка отмечает очередной праздник. Каждое лето сюда приезжают жители деревни, их родственники.

Печень, Свирко и Гончар. В деревне в Докшицком районе собрали деньги на памятник с именами погибших жителей

Только в этот раз у сельчан повод особый: в деревне открыли памятник в честь тех, кто участвовал в Великой Отечественной.

Деньги собирали всем миром: в Докшицком районе открыли памятник в честь жителей, погибших в Великой Отечественной

106 имен. Все эти люди так или иначе связаны с Будиловкой. Партизаны, подпольщики, фронтовики, мирные жители. Есть и те, кто воевал на полях Первой мировой. Большинство фамилий – Печень, Свирко и Гончар. Данные о них восстанавливали в архивах.

Печень, Свирко и Гончар. В деревне в Докшицком районе собрали деньги на памятник с именами погибших жителей

Николай Печень, житель деревни Будиловка:
Здесь есть и мой отец, и два моих дедушки двоюродных по родному дедушке, еще участники георгиевской кавалерии Первой мировой войны. Печень Влас и Печень Дмитрий Григорьевич, погибли на фронтах Первой мировой войны. Всего Печеней, которые в разной степени родственники, 36 человек здесь на фамилиях.

Печень, Свирко и Гончар. В деревне в Докшицком районе собрали деньги на памятник с именами погибших жителей

Дмитрий Боярович, корреспондент:
Интересно, что памятник построен за народные деньги. Потомки тех, кто отдал своих жизни за победу в Великой Отечественной войне, собрали 8 000 рублей, чтобы увековечить имена героев.

Печень, Свирко и Гончар. В деревне в Докшицком районе собрали деньги на памятник с именами погибших жителей

Помощь в таком деле Будиловцам оказывала местная власть, руководители предприятий и общественные организации. На работу ушел год. Причем обелиск несколько раз переделывали – находилась информация о новых людях. Ее предоставляли неравнодушные родственники, в том числе и живущие за рубежом.

Печень, Свирко и Гончар. В деревне в Докшицком районе собрали деньги на памятник с именами погибших жителей

Праздник деревни – отмечают сторожилы Будиловки – будет жить и дальше. А восстановленная память о жертвах войны, уверены, только придаст ему импульс. Здесь уже приглашают всех желающих на торжество в следующем году.

Люди в материале: Николай Печень, Дмитрий Боярович

 
 
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Новости Беларуси. Память о героях. В деревне Будиловка Докшицкого района открыли памятник в честь ее жителей, погибших в Великой Отечественной, сообщили в...
 
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