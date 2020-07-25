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Печень, Свирко и Гончар. В деревне в Докшицком районе собрали деньги на памятник с именами погибших жителей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Память о героях. В деревне Будиловка Докшицкого района открыли памятник в честь ее жителей, погибших в Великой Отечественной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мемориал содержит 106 имен – партизаны, фронтовики, а также ветераны, которые не дожили до сегодняшнего дня. Интересно, что обелиск возвели на народные деньги.
С гармонью и в народных костюмах. Деревня Будиловка отмечает очередной праздник. Каждое лето сюда приезжают жители деревни, их родственники.
Только в этот раз у сельчан повод особый: в деревне открыли памятник в честь тех, кто участвовал в Великой Отечественной.
106 имен. Все эти люди так или иначе связаны с Будиловкой. Партизаны, подпольщики, фронтовики, мирные жители. Есть и те, кто воевал на полях Первой мировой. Большинство фамилий – Печень, Свирко и Гончар. Данные о них восстанавливали в архивах.
Николай Печень, житель деревни Будиловка:
Дмитрий Боярович, корреспондент:
Помощь в таком деле Будиловцам оказывала местная власть, руководители предприятий и общественные организации. На работу ушел год. Причем обелиск несколько раз переделывали – находилась информация о новых людях. Ее предоставляли неравнодушные родственники, в том числе и живущие за рубежом.
Праздник деревни – отмечают сторожилы Будиловки – будет жить и дальше. А восстановленная память о жертвах войны, уверены, только придаст ему импульс. Здесь уже приглашают всех желающих на торжество в следующем году.
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Печень, Свирко и Гончар. В деревне в Докшицком районе собрали деньги на памятник с именами погибших жителей
Новости Беларуси. Память о героях. В деревне Будиловка Докшицкого района открыли памятник в честь ее жителей, погибших в Великой Отечественной, сообщили в...
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