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«Потратил несколько лет и около 7 тысяч долларов». История «выжившего» Volkswagen Multivan T3

26.07.2020 08:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Мне пару лет назад давали за него девять тысяч долларов. В прошлом году уже шесть. Но я не продал. Вложенные деньги и время все равно не вернешь, а машина уже стала частью меня и незаменимой в семье. В нем есть душа». Евгений потратил на восстановление и модернизацию старенького Volkswagen Multivan T3 несколько лет и около 7 тысяч долларов. Сейчас микроавтобус выполняет роль семейного автомобиля на каждый день.


T3 стал последним заднемоторным Volkswagen в Европе, за что и ценится среди любителей ретро-техники. Его рассматривают как последний «настоящий Bulli». Именно так называлось первое поколение легендарного микроавтобуса — с задним приводом и задним расположением мотора.

— Этот автомобиль у меня давно, с 2011 года. Покупал за 3 тысячи долларов. Выбирал долго, из нескольких вариантов. Они все уже тогда «мертвые» были — как ни придешь на рынок, с них арбузами да помидорами торгуют. И вот неожиданно всплывает этот вариант, да еще какой — Multivan! На тысячу дороже, чем в среднем по рынку. Поехал посмотреть. Владельцу срочно нужны были деньги, сыну на свадьбу. Поторговались немного, и я стал обладателем этой машины.

«У тебя двигатель вываливается!» или сложности компоновки


Обратите внимание на то, как близко находится картер двигателя к асфальту. Но владелец говорит, что еще ни разу ничего не цеплял и не отрывал

Изначально под капотом, то есть под днищем за задней осью стоял родной дизельный мотор 1.6TD с родной пятиступенчатой коробкой передач. Ехала машина на нем довольно бодро, своих 120 км/ч по трассе выдавала. Но, как это часто бывает, Евгению хотелось чего-то большего. Но модернизация вызвала цепную реакцию — каждая переделка тянула за собой следующую. Одно цеплялось за второе. В итоге объем работ оказался куда больше, чем планировал Евгений.


Чтобы разместить новый мотор в отсеке, пришлось применить фантазию и придумывать точки крепления

— Все началось с двигателя. Я поставил сюда агрегат от Passat B5 — 1.9TDI на 110 л.с. Мотор проверенный, надежный, экономичный и тяговитый. Но так как никаких готовых решений по имплантации нового двигателя я не нашел, пришлось все придумывать самому. Все опоры проектировал сам. Помню, поднял мотор и с утра просто смотрел на картину и думал — как же мне его подвесить. Очень творческий процесс получается. Когда поменял двигатель, то понял, что теперь нужная новая коробка передач. Родная «пятиступка», конечно, справлялась, но не тянула. Короткие передачи у нее, плюс она старая и на нее нет запчастей. А стоила раньше в хорошем состоянии 700 долларов!


Теперь здесь установлена коробка передач от Volkswagen с продольным расположением двигателя. Но при установке новой коробки передач все оказалось не так просто. Так как двигатель у T3 сзади, то если просто пристыковать к нему «коробку», получалось пять передач назад и одна вперед. Пришлось переворачивать ее «вверх ногами» и немного опускать. А вместе с ней опускать и двигатель. В итоге силовой агрегат висит на сантиметров десять ближе к асфальту, чем в оригинальном варианте. А схема переключения передач — зеркальная. Первая передача включается вправо и вниз.

— Был смешной случай, когда в Венгрии, в Будапеште, меня обгоняет какой-то водитель, моргает фарами. На светофоре выходит, показывает пальцем назад, на двигатель. Я ему говорю по английски — все нормально. А он мне на русском — да какое нормально, у тебя там мотор сейчас отвалится нафиг! — смеется Евгений.


Multivan проделал путешествие в Хорватию общей протяженностью 4200 км. Сложно найти более удобный и душевный автомобиль для таких поездок

После того, как машина сильно приобрела в динамике, владелец понял, что нужно браться за тормоза. В оригинале сзади стоят барабанные механизмы, спереди — дисковые. Задние Евгений заменил на обычные дисковые, передние установил вентилируемые. По механизмам — сборная «солянка» все от тех же «ваговских» моделей. Зато теперь к эффективности претензий нет.

Как ни старайся, но кузов сложно сохранить


— Как обычно, самая большая беда — это кузов. Чтобы его сохранить, нужно ехать жить в Испании или Италию — там, где нет зим. Не ездить зимой — все равно не выход. Перепады температур приводят к сужению-расширению швов, краска трескается, туда попадает влага. Плюс сам кузов играет. В итоге все равно по сварным швам ржавчина появляется. И на капоте у меня есть жучки — результат обстрела камнями.

Когда Евгений работал на СТО, появилась возможность заняться приведением в порядок кузова. Там коллеги видели, сколько сил и времени он тратит на машину. Смеялись, что за эти деньги уже давно можно было купить что-то новее и лучше.

— Я и сам это понимал, но уже столько вложил в нее, что останавливаться было поздно. Перед Новым годом на кузовных СТО есть «форточка» в несколько дней, когда нет клиентов. И вот мой начальник подошел ко мне в такой период и разрешил покрасить машину. Только быстро, чтобы не занимать пост. И мы с коллегами и друзьями вшестером накинулись на машину. Один варит, второй зачищает, третий шпаклюет. Справились быстро. Покрасил я свой Multivan в фирменный цвет, который использовали на версиях BMW M3 Е46. Я до сих пор благодарен и ребятам, и руководству за то, что помогли вдохнуть жизнь в мой автомобиль.


Самыми дорогими деталями кузова оказались пластиковые элементы — бамперы, «листва»

Неприятным сюрпризом стала стоимость кузовных запчастей. Причем не «железа», а пластиковых деталей.

— Зеркала с подогревом и электрорегулировкой на рынке раньше стоили 250−300 долларов. «Листва» (боковые накладки на кузове) — столько же. Задний бампер, собранный из трех частей — 200 долларов. Передний — 250. Поворотные форточки раньше тоже стоили дурных денег, как и боковые сдвижные. Но сейчас их уже можно купить за 50 долларов. Для завершения работ пришлось купить полуразобранного донора. Взял с него как раз бамперы, еще кое-какие мелочи, остальное продал по запчастям.

Салон почти оригинальный


Клетчатая ткань кресел — белорусского производства

Работы над интерьером тоже потребовали затрат. Изначально салон был сильно изношенный, с поцарапанным и выцветшим пластиком. Но сохранить оригинальный синий цвет пластика не удалось. Пришлось покрасить черной износостойкой краской типа «раптор». Получилось красиво. Заодно «раптором» покрыли и переднюю панель.

— Кресла я перешил белорусской тканью, рисунок старался выбрать похожий на оригинальный. Потолок тоже перетягивал. Раскладной столик и задний диван-трансформер — родные. Все работает, все раскладывается.


Если разложить задний диван, получается шикарная двухспальная кровать

Кровать и правда получается отменная. Евгений со своим немалым ростом 187 см помещается без проблем. Сохранил владелец и оригинальную компоновку салона — два кресла спереди, одно кресло среднего ряда, развернутое против хода движения, и трехместный диван третьего ряда.

— С водительским местом ничего не мудрил. Руль оригинальный, кресла тоже. Они удобные. Когда ездили в Хорватию на этой машине, по тысяче километров делал за день и не уставал. Я вообще убежден, что лучше, чем заводская эргономика, не сделаешь.


Эргономика не идеальная, но владелец доволен и ничего менять не стал

Но все же без некоторых модификаций не обошлось. В первую очередь это электрический усилитель руля от Opel Corsa. Возиться с гидравликой Евгений не захотел — сложно. Поэтому установил рулевую колонку, к которой сбоку прикреплен электромотор. Пришлось чуть-чуть подрезать переднюю панель, чтобы освободить для него место.

— На передней панели было технологическое отверстие, на его месте я разместил два порта USB для зарядки телефонов. Стереосистема — современная. Есть круиз-контроль, все выводы и блоки под него, но что-то пока не вяжется. Надо с электриком разбираться. Но если честно, я пока об этом даже не думаю.

Я даже не представляю, что можно купить вместо моего Multivan


— Первые несколько лет я ездил на «стоковой» машине. Природа, походы, работа. Машина очень универсальная. Снаружи компактная, но очень просторная внутри. Плюс маневренная просто невероятно. В городе на ней можно развернуться буквально на пятачке. Вроде с виду микроавтобус, но по факту это легковушка с очень расширенными возможностями. Она экономичная, очень вместительная. Задний диван раскладывается в большую кровать. Сейчас у меня двое детей — и удобнее машины для семьи не придумать. Открыл широченную сдвижную дверь — дети заскочили, закинул коляски, пакеты из магазина. Вообще не нужно думать, что и как вместить. На теперешний момент я просто не представляю, как можно ездить на обычной легковушке.

Евгений признается, что когда только купил машину, жена возмущалась. Говорит, купил какой-то старый, ломучий и некрасивый хлам.


— Но все это было до первой поездки на природу — здесь диван, столик, музыка. И уже совершенно другое впечатление. А сейчас, когда машина с перешитым салоном, с мощным двигателем, красивым цветом — она создает совсем другое впечатление. И я не представляю, как с ней можно расстаться. Вложенные деньги, силы и время я все равно не верну. Да и сейчас T3 уже перешел в разряд янгтаймеров. Может, он не такой легендарный, как первое поколение, но еще через несколько лет тоже станет культовым.

Volkswagen Multivan T3 в деталях


Фары — биксеноновые, светодиодные полоски — от BMW X5

Панель приборов — от Passat B5

В отдельном кресле среднего ряда скрыт ящик для инструмента

Посадка в салон требует некоторой ловкости

На передней панели нашлось место для двух USB-портов

Пробка для заливки омывающей жидкости спрятана под водительским ковриком

Подрулевые переключатели тоже «пассатовские». Есть и круиз-контроль, но он пока не работает

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У Евгения этот автомобиль - не просто игрушка, а машина на каждый день. Семейные поездки, работа - тщательно восстановленный и сильно модернизированный Volkswagen Multivan T3...
 
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