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В Атлантическом океане сформировался первый в 2020 году ураган

26.07.2020 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Тропический шторм "Ханна" усилился до урагана - первого в Атлантическом океане в этом году.




Как передает РИА Новости, об этом сообщил Национальный центр США по предупреждению об ураганах (NHC).

По данным синоптиков, максимальная скорость ветра достигает 120 км в час. Ураган движется со скоростью 14 км в час. В настоящее время он находится юго-восточнее города Корпус-Кристи в штате Техас в США.

Ранее для ряда прибрежных районов Техаса было объявлено штормовое предупреждение.
 
 
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Тропический шторм "Ханна" усилился до урагана - первого в Атлантическом океане в этом году.
 
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