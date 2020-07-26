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В Атлантическом океане сформировался первый в 2020 году ураган
Источник материала: Партизан
Тропический шторм "Ханна" усилился до урагана - первого в Атлантическом океане в этом году.
Как передает
По данным синоптиков, максимальная скорость ветра достигает 120 км в час. Ураган движется со скоростью 14 км в час. В настоящее время он находится юго-восточнее города Корпус-Кристи в штате Техас в США.
Ранее для ряда прибрежных районов Техаса было объявлено штормовое предупреждение.
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Тропический шторм "Ханна" усилился до урагана - первого в Атлантическом океане в этом году.
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