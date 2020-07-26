В Атлантическом океане сформировался первый в 2020 году ураган













РИА Новости, об этом сообщил Национальный центр США по предупреждению об ураганах (NHC). Как передаетоб этом сообщил Национальный центр США по предупреждению об ураганах (NHC).





По данным синоптиков, максимальная скорость ветра достигает 120 км в час. Ураган движется со скоростью 14 км в час. В настоящее время он находится юго-восточнее города Корпус-Кристи в штате Техас в США.





Ранее для ряда прибрежных районов Техаса было объявлено штормовое предупреждение.



