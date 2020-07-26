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Что делать, если начался пожар? Советы специалиста

26.07.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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К сожалению, очень часто человек задумывается о безопасности, когда «красный петух уже клюнул». Статистика говорит, что погорельцами становятся не только неблагополучные граждане, ведущие асоциальный образ жизни, любители выпить. Обычные люди тоже теряют имущество, а иногда и жизни в огне. Именно поэтому мы в очередной раз напоминаем правила действий на пожаре.

Что делать, если начался пожар? Советы специалиста

— Небольшой очаг можно просто потушить вручную с помощью покрывала или полотенца из несинтетических материалов: накройте пламя, перекрыв доступ кислорода, и огонь погаснет, — поясняет инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с обществен-  ностью Несвижского районного отдела по ЧС Андрей Глобаж. — Можно потушить небольшое возгорание и с помощью воды, однако вы должны помнить о том, что ни в коем случае нельзя заливать водой приборы, подключенные к электросети, и горящее масло.

Основные правила при возникновении пожара:

– вызывайте спасателей по телефону 101 или 112, если вы не справились с загоранием за 2-3 минуты, так как дальнейшая потеря времени приведет к его развитию. Назовите диспетчеру адрес, место пожара, сообщите о наличии в здании людей, угрозы ближайшим строениям;

– немедленно покиньте квартиру, дом. По возможности плотно закройте дверь в горящее помещение — это не даст огню распространиться;

– оповестите жильцов, соседей. Помогите эвакуироваться престарелым и несовершеннолетним;

– по возможности обесточьте дом, отключите газ, если вы живете в частном секторе;

– встречайте подразделения МЧС, сообщите, остались ли в здании люди, что горит, где горит.

Если:

– покинуть жилье не удалось — выходите на балкон, привлекайте внимание прохожих;

– выйти невозможно из-за сильного дыма — проложите дверные щели мокрыми тряпками, лучше по периметру двери, это не даст задымлению и высокой температуре быстро распространиться по вашей квартире.

Что нельзя делать во время пожара:

– паниковать;

– пользоваться лифтом (он может остановиться и превратиться в смертельную ловушку);

– открывать окна (приток кислорода дает огню разгореться ещё больше);

– возвращаться в дом (чего бы ценного вы не оставили в жилье, жизнь — дороже).

“НН”.

 


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К сожалению, очень часто человек задумывается о безопасности, когда «красный петух уже клюнул». Статистика говорит, что погорельцами становятся не только...
 
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