Что делать, если начался пожар? Советы специалиста

К сожалению, очень часто человек задумывается о безопасности, когда «красный петух уже клюнул». Статистика говорит, что погорельцами становятся не только неблагополучные граждане, ведущие асоциальный образ жизни, любители выпить. Обычные люди тоже теряют имущество, а иногда и жизни в огне. Именно поэтому мы в очередной раз напоминаем правила действий на пожаре.
— Небольшой очаг можно просто потушить вручную с помощью покрывала или полотенца из несинтетических материалов: накройте пламя, перекрыв доступ кислорода, и огонь погаснет, — поясняет инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с обществен- ностью Несвижского районного отдела по ЧС Андрей Глобаж. — Можно потушить небольшое возгорание и с помощью воды, однако вы должны помнить о том, что ни в коем случае нельзя заливать водой приборы, подключенные к электросети, и горящее масло.
Основные правила при возникновении пожара:
– вызывайте спасателей по телефону 101 или 112, если вы не справились с загоранием за 2-3 минуты, так как дальнейшая потеря времени приведет к его развитию. Назовите диспетчеру адрес, место пожара, сообщите о наличии в здании людей, угрозы ближайшим строениям;
– немедленно покиньте квартиру, дом. По возможности плотно закройте дверь в горящее помещение — это не даст огню распространиться;
– оповестите жильцов, соседей. Помогите эвакуироваться престарелым и несовершеннолетним;
– по возможности обесточьте дом, отключите газ, если вы живете в частном секторе;
– встречайте подразделения МЧС, сообщите, остались ли в здании люди, что горит, где горит.
Если:
– покинуть жилье не удалось — выходите на балкон, привлекайте внимание прохожих;
– выйти невозможно из-за сильного дыма — проложите дверные щели мокрыми тряпками, лучше по периметру двери, это не даст задымлению и высокой температуре быстро распространиться по вашей квартире.
Что нельзя делать во время пожара:
– паниковать;
– пользоваться лифтом (он может остановиться и превратиться в смертельную ловушку);
– открывать окна (приток кислорода дает огню разгореться ещё больше);
– возвращаться в дом (чего бы ценного вы не оставили в жилье, жизнь — дороже).
“НН”.