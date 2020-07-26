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Умер актер из «От заката до рассвета» и «Кошмара на улице вязов»
Источник материала: ОНТ
Американский актер Джон Саксон, сыгравший в фильмах «От заката до рассвета» и «Кошмара на улице вязов», умер в возрасте 83 лет. Об этом
Саксон умер от пневмонии в Мерфрисборо (штат Теннеси).
Джон Саксон родился 5 августа 1936 года в Нью-Йорке. За 60 лет своей актерской деятельности он снялся более чем в 200 картинах. Среди наиболее известных работ — «Аппалуза» (1966), где он сыграл жестокого мексиканского бандита, который противостоял герою Марлона Брандо. Роль принесла ему «Золотой глобус».
В фильме «Выход дракона» (1973) Саксон изобразил игрока, который участвует в турнире по боевым искусствам. Там он снялся с популярным американским актером Брюсом Ли. В реальной жизни боевые навыки Саксона не были выдающимися. Однако в интервью Los Angeles Times в 2012 году актер рассказал, что Ли воспринял его всерьез и даже давал советы.
Также Саксон сыграл полицейского Дональда Томпсона в первом и третьем фильмах фильма «Кошмар на улице Вязов», где его в конечном итоге убил скелет Фредди Крюгера.
Актер был женат три раза, у него остался сын.
Фото: The Hollywood Reporter
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Американский актер Джон Саксон, сыгравший в фильмах «От заката до рассвета» и «Кошмара на улице вязов», умер в возрасте 83 лет. Об этом сообщила его жена Глория...
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