Умер актер из «От заката до рассвета» и «Кошмара на улице вязов»

Источник материала: ОНТ

Американский актер Джон Саксон, сыгравший в фильмах «От заката до рассвета» и «Кошмара на улице вязов», умер в возрасте 83 лет. Об этом сообщила его жена Глория изданию The Hollywood Reporter.

Саксон умер от пневмонии в Мерфрисборо (штат Теннеси).

Джон Саксон родился 5 августа 1936 года в Нью-Йорке. За 60 лет своей актерской деятельности он снялся более чем в 200 картинах. Среди наиболее известных работ — «Аппалуза» (1966), где он сыграл жестокого мексиканского бандита, который противостоял герою Марлона Брандо. Роль принесла ему «Золотой глобус».

В фильме «Выход дракона» (1973) Саксон изобразил игрока, который участвует в турнире по боевым искусствам. Там он снялся с популярным американским актером Брюсом Ли. В реальной жизни боевые навыки Саксона не были выдающимися. Однако в интервью Los Angeles Times в 2012 году актер рассказал, что Ли воспринял его всерьез и даже давал советы.

Также Саксон сыграл полицейского Дональда Томпсона в первом и третьем фильмах фильма «Кошмар на улице Вязов», где его в конечном итоге убил скелет Фредди Крюгера.

Актер был женат три раза, у него остался сын.

Фото: The Hollywood Reporter

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