|
Губернатор Техаса ввел режим чрезвычайной ситуации из-за урагана «Ханна»
Источник материала: ОНТ
25 июля в ряде округов штата Техас (США) был объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за урагана «Ханна». Об этом
На юге Техаса в прибрежных районах ожидаются проливные дожди, бури и наводнения. Стихия угрожает жизням местных жителей.
Режим ЧС ввели в 32 из 254 округов штата. Эта мера позволит местным властям получить доступ к дополнительным фондам, чтобы задействовать больше ресурсов при ликвидации последствий стихийного бедствия. Также к спасательным или восстановительным работам может быть привлечена Национальная гвардия США.
Ранее
Фото: Associated Press
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
25 июля в ряде округов штата Техас (США) был объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за урагана «Ханна». Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заявление губернатора...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)