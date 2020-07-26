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Губернатор Техаса ввел режим чрезвычайной ситуации из-за урагана «Ханна»

26.07.2020 10:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Губернатор Техаса ввел режим чрезвычайной ситуации из-за урагана «Ханна»

25 июля в ряде округов штата Техас (США) был объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за урагана «Ханна». Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заявление губернатора штата Грега Эбботта.

На юге Техаса в прибрежных районах ожидаются проливные дожди, бури и наводнения. Стихия угрожает жизням местных жителей.

Режим ЧС ввели в 32 из 254 округов штата. Эта мера позволит местным властям получить доступ к дополнительным фондам, чтобы задействовать больше ресурсов при ликвидации последствий стихийного бедствия. Также к спасательным или восстановительным работам может быть привлечена Национальная гвардия США.

Ранее сообщалось, что «Ханна» – первый в 2020 году ураган.

Фото: Associated Press

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25 июля в ряде округов штата Техас (США) был объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за урагана «Ханна». Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заявление губернатора...
 
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