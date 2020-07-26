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Джордж Клуни экранизирует роман «Нежный бар»

26.07.2020 10:44 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Джордж Клуни экранизирует роман «Нежный бар»

Американский актер Джордж Клуни экранизирует роман «Нежный бар». Он выступит в качестве режиссера и продюсера. Об этом сообщает Variety.

Также в продюсерах значатся Грант Хеслов и Тед Хоуп. Экранизацию романа Джона Морингера «Нежный бар» заказала Amazon Studios. К слову, автор книги выступит в роли сценариста. Производством фильма займется кинокомпания Smokehouse Pictures, которая принадлежит Джорджу Клуни.

По сюжету романа юноша – главный герой – ищет замену своему отцу. Он оказывается в баре и начинает дружить со взрослыми мужчинами.

«Нежный бар» был опубликован в 2005 году. За пять лет до выхода книги Морингер был отмечен Пулитцеровской премией за газетный очерк.

Фото: www.gq.ru

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Американский актер Джордж Клуни экранизирует роман «Нежный бар». Он выступит в качестве режиссера и продюсера. Об этом сообщает Variety. Также в продюсерах значатся...
 
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