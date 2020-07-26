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Опубликован первый отрывок из биографии Меган Маркл и принца Гарри

26.07.2020 14:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Опубликован первый отрывок из биографии Меган Маркл и принца Гарри

Газета The Times опубликовала отрывок из книги биографии Меган Маркл и принца Гарри, которая называется «Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family» («В поисках свободы: Гарри, Меган и создание современной королевской семьи»).

Книга – неофициальная биография. Авторами выступили журналисты и королевские биографы Омид Шорби и Каролин Дюран. За основу они взяли откровенные интервью Сассекских.

Авторы уверяют, что чета Кембриджских меньше всего хотели союза Меган и Гарри. Именно объявление их помолвки стало поворотным моментом в истории королевской семьи: «В преддверии свадьбы были сказаны и сделаны действительно разрушительные вещи». Также Кейт Миддлтон и принц Уильям заставили американскую актрису чувствовать себя не особенно желанной, когда она прибыла в Великобританию. С тех пор герцог и герцогиня Сассекские всегда были на втором плане в королевской семье, а Уильям и Кейт доставалось все лучшее.

Гарри и Меган хотели сами распоряжаться своей жизнью после свадьбы. У них в планах было создание собственной резиденции, но не вышло. Они не могли довериться никому во дворце: ни близким, ни персоналу. Авторы пишут, что, старую гвардию Гарри и Меган называли «гадюками-сплетниками».

Чета Сассекских находилась под огромным моральным давлением. В одном из разговоров с подругой Меган сказала, что посвятила всю свою жизнь семье мужа. В свою очередь принц Гарри также говорил о трудностях в преодолении вековых традиций, а также о сложностях с семьей.

В книге также упоминается финальная служба в Вестминстерском аббатстве, где четверка герцогов практически не общалась друг с другом. Маркл пыталась установить зрительный контакт с Кейт, однако та ее не заметила. Авторы полагают, что это не было случайностью. Это было сделано, чтобы «намеренно оскорбить невестку».

Книга поступит в продажу 11 августа. Предзаказ уже доступен.  

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Газета The Times опубликовала отрывок из книги биографии Меган Маркл и принца Гарри, которая называется «Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family» («В поисках свободы:...
 
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