Мужчина нашел в шахте крупный алмаз, но бросать работу не намерен

Источник материала: ОНТ

Анандилал Кхушваха, житель индийской деревни Саркоха, нашел в шахте крупный алмаз, но бросать работу не намерен. Об этом сообщает Mahamedia News Service.

Алмаз в 10,69 карата был найден 34-летний Кхушваха в арендованной им частной шахте. Примерная стоимость камня составляет около пяти миллионов рупий (примерно 66 тысяч долларов). Мужчина намерен деньги от продажи алмаза поровну разделить со своими девятью коллегами по шахте.

Часть своих денег Кхушваха потратит на обучение детей. Бросать работу он не намерен, будет продолжать трудится в шахте.

Фото: gogetnews.info

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