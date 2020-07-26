|
У трех коммерческих банков технический сбой: невозможно снять деньги с карт, произвести онлайн-оплату
26.07.2020 14:32 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сегодня утром белорусы не смогли снять деньги с карточек в банкоматах «Банка БелВЭБ». Оказалось, не работает также интернет-банкинг, невозможно перевести деньги, произвести онлайн-оплату. Не грузится сайт банка, не отвечают его телефоны.
О проблемах пользователи пишут на странице банка во «ВКонтакте»: «Подтверждаю: снятие наличных средств не работает», «Не работает сайт, телефоны тоже», «Что с банком? Деньги не снять, не оплатить картой». Эти вопросы пока остаются без ответа.
В мобильном приложении обнаружен вирус
Проблема
Пока неизвестно, когда технический сбой будет устранен.
Что говорят в банке?
От пресс-службы мы получили такой комментарий:
«Уважаемые клиенты, по техническим причинам наблюдаются перебои в работе банковских карт, а также систем дистанционного банковского обслуживания. Также работа контакт-центра временно приостановлена. Приносим свои извинения. О возобновлении полной работоспособности проинформируем вас дополнительно».
У «Технобанка» и «Идея Банка» тоже проблемы
О проблемах с доступом к интернет-банкингу нам сообщают также клиенты «Технобанка».
Краткий комментарий появился на
От читателей нам поступают сообщения о том, что «лежит» и интернет-банкинг «Идея Банка».
Комментарий на
«Вынуждены сообщить, что по техническим причинам наблюдаются перебои в работе банковских карт, а также систем дистанционного банковского обслуживания. Процессинговым центром делается все возможное для восстановления работоспособности. О факте восстановления функционала дополнительно проинформируем».
«РРБ-Банк» тоже?
На своем сайте «РРБ-Банк»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У трех коммерческих банков технический сбой: невозможно снять деньги с карт, произвести онлайн-оплату
Сегодня утром белорусы не смогли снять деньги с карточек в банкоматах «Банка БелВЭБ». Оказалось, не работает также интернет-банкинг, невозможно перевести...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)