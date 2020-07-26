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Илон Маск и Grimes рассказали о родительстве

26.07.2020 15:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Илон Маск и Grimes рассказали о родительстве

Илон Маск и Grimes рассказали о родительстве и поделились историей их знакомства в интервью изданию The New York Times. 

Это было первое совместное интервью пары с момента рождения их сына X Æ A-XII.

Маск и Grimes рассказали, как недавно они вместе смотрели аниме, в последнее время это «Тетрадь смерти» и «Евангелион». Вечерами пара спорит о потенциале и опасностях искусственного интеллекта. Ее одно из увлечений – аудиокниги и исторические подкасты. Сейчас изобретателя интересуют монголы и Чингисхан.

Пара поделилась воспоминаниями о первом совместном выходе в 2018 году – Met Gala.

На том торжестве сам Маск появился в костюме от бренда Emily Dawn Long.

Пара поделилась и историей знакомства. Предприниматель хотел затвитить каламбур о мысленном эксперименте «Василиск Роко». Там недоброжелательный искусственный интеллект стремится наказать тех, кто не способствовал его созданию. Для этого Маск загуглил «Rococo Basilisk» и наткнулся на видео Grimes «Flesh Without Blood». Там исполнительница одета в василиска в стиле рококо.

Пара радо появлению ребенка. Однако Маск считает, что его роль отцовства сейчас не такая большая по сравнению с материнством певицы. Когда малыш подрастет, Илон планирует заняться его обучением.

Фото: Angela Weiss/Agence France-Presse  

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Теги: знакомства
 
 
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Илон Маск и Grimes рассказали о родительстве и поделились историей их знакомства в интервью изданию The New York Times.  Это было первое совместное интервью пары с момента...
 
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