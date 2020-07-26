5 провластных наблюдателей уже зарегистрированы даже на участке в глухой деревне





Прозрачные урны на участке в Великих Дольцах / Еврорадио









"Еврорадио" . Эта деревня в 15 км от райцентра и в 2,5 часа езды от Минска . В ней осталось совсем немного жилых домов, передает





Каково же было удивление Дарьи, когда она узнала, что в Великих Дольцах уже зарегистрировались 5 наблюдателей. Это ровно столько, сколько в этом году — под предлогом эпидемиологической ситуации — решил допускать на участки в основной день голосования Центризбирком.





"Все они зарегистрированы еще 25 июня 2020 года, видимо, сразу же после формирования комиссии, чтобы комар носа не подточил. Все записаны одинаковой ручкой одинаковым почерком ровненько один под одним, — описывает ситуацию Дарья Данилова. — Мне сначала хотели отказать в регистрации. Мол у нас уже есть 5 наблюдателей, больше нельзя. Но я настояла на своем, чтобы аккредитовывали, что я приду, и если хоть одного из наблюдателей не будет, займу свое место".









“Вам нет места присесть”: ЗАПИСЬ, как “ненужных” наблюдателей уберут с участков

Отказать в аккредитации наблюдателем Дарье не имели права в принципе. А вот не допустить до наблюдения действительно могут. Мол, ЦИК так решил — на участке не могут присутствовать больше пяти наблюдателей, и всё. Наблюдатели, зарегистрированные раньше, имеют приоритет.





В некоторых районах Беларуси провластных наблюдателей инструктируют: если хотите уйти с участка — оставьте на своих местах блокноты, ручки и другие личные вещи. Когда придёт независимый наблюдатель, ему скажут, что все места заняты — просто человек куда-то вышел. И тем временем оперативно вызовут его на участок.









Также Дарья удивилась, что на участке в Великих Дольцах установлены прозрачные урны. "Белорусская деревня в каких-то вопросах даже опережает столицу, — продолжает она. — Сотрудницы избирательной комиссии сказали что у них на всех выборах такие — круто!"