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5 провластных наблюдателей уже зарегистрированы даже на участке в глухой деревне

26.07.2020 16:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

CEO белорусского стартапа Rocketdata Дарья Данилова решила наблюдать за выборами на участке в деревне Великие Дольцы Ушачского района Витебской области.


Прозрачные урны на участке в Великих Дольцах / Еврорадио


Эта деревня в 15 км от райцентра и в 2,5 часа езды от Минска. В ней осталось совсем немного жилых домов, передает "Еврорадио".

Каково же было удивление Дарьи, когда она узнала, что в Великих Дольцах уже зарегистрировались 5 наблюдателей. Это ровно столько, сколько в этом году — под предлогом эпидемиологической ситуации — решил допускать на участки в основной день голосования Центризбирком.

"Все они зарегистрированы еще 25 июня 2020 года, видимо, сразу же после формирования комиссии, чтобы комар носа не подточил. Все записаны одинаковой ручкой одинаковым почерком ровненько один под одним, — описывает ситуацию Дарья Данилова. — Мне сначала хотели отказать в регистрации. Мол у нас уже есть 5 наблюдателей, больше нельзя. Но я настояла на своем, чтобы аккредитовывали, что я приду, и если хоть одного из наблюдателей не будет, займу свое место".


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Отказать в аккредитации наблюдателем Дарье не имели права в принципе. А вот не допустить до наблюдения действительно могут. Мол, ЦИК так решил — на участке не могут присутствовать больше пяти наблюдателей, и всё. Наблюдатели, зарегистрированные раньше, имеют приоритет.

В некоторых районах Беларуси провластных наблюдателей инструктируют: если хотите уйти с участка — оставьте на своих местах блокноты, ручки и другие личные вещи. Когда придёт независимый наблюдатель, ему скажут, что все места заняты — просто человек куда-то вышел. И тем временем оперативно вызовут его на участок.


Также Дарья удивилась, что на участке в Великих Дольцах установлены прозрачные урны. "Белорусская деревня в каких-то вопросах даже опережает столицу, — продолжает она. — Сотрудницы избирательной комиссии сказали что у них на всех выборах такие — круто!"
 
Теги: Минск
 
 
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CEO белорусского стартапа Rocketdata Дарья Данилова решила наблюдать за выборами на участке в деревне Великие Дольцы Ушачского района Витебской области.
 
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