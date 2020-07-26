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Уборочная кампания-2020: в стране появились первые «двухтысячники»
Источник материала: ОНТ
И работа, и профессиональное соревнование – уборочная кампания набирает темп. В стране уже появились экипажи, которые собрали больше двух тысяч тонн зерна. Для большего понимания – это работа «в поле две недели без выходных».
Поздравляли аграриев традиционно на рабочем месте. Хозяйство «Кухчицы»: среди лучших – Сергей Янучок и Виктор Жуковский. Дипломы, подарки, слова благодарности и хорошее материальное вознаграждение. Церемония недолгая – и опять за работу. «В цене» каждый день без дождя. Потому что после смены погоды техника простаивает – зерно мокрое.
В Клецком районе на сегодняшний день уже убрано более 47 % площадей. Но в целом картина выглядит так – сегодня лидирует Брестская область, хотя вчера еще номером один были аграрии в Гомеле. Сегодня они – на втором месте. Важен общий результат. И, похоже, в этом году урожай будет очень хорошим.
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И работа, и профессиональное соревнование – уборочная кампания набирает темп. В стране уже появились экипажи, которые собрали больше двух тысяч тонн зерна. Для...
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