Уборочная кампания-2020: в стране появились первые «двухтысячники»

Источник материала: ОНТ

И работа, и профессиональное соревнование – уборочная кампания набирает темп. В стране уже появились экипажи, которые собрали больше двух тысяч тонн зерна. Для большего понимания – это работа «в поле две недели без выходных».

Поздравляли аграриев традиционно на рабочем месте. Хозяйство «Кухчицы»: среди лучших – Сергей Янучок и Виктор Жуковский. Дипломы, подарки, слова благодарности и хорошее материальное вознаграждение. Церемония недолгая – и опять за работу. «В цене» каждый день без дождя. Потому что после смены погоды техника простаивает – зерно мокрое.

Сергей Янучок: «Конечно, почетно, первый раз такое у меня за мои 18 лет работы на комбайне. Отец работал на земле, дядя – вот и пошел по стопам».

Сергей Здрок, директор хозяйства: «В целом коллектив работает слаженно. Уже сегодня 6 «тысячников» в хозяйстве, 4 водителя-«тысячника». Я думаю, что буквально через 3 дня, если погода постоит хорошая, то у нас будет экипаж и “трехтысячников”».

В Клецком районе на сегодняшний день уже убрано более 47 % площадей. Но в целом картина выглядит так – сегодня лидирует Брестская область, хотя вчера еще номером один были аграрии в Гомеле. Сегодня они – на втором месте. Важен общий результат. И, похоже, в этом году урожай будет очень хорошим.

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