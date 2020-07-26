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«Закончился учебный год, и школа начинает жить новой жизнью». Как учреждения образования готовятся принять учеников

26.07.2020 16:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Школы готовятся к новому учебному году. Этот вопрос сейчас в фокусе особого внимания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Закончился учебный год, и школа начинает жить новой жизнью». Как учреждения образования готовятся принять учеников

В Могилевской области, к примеру, готовы принять учеников уже 90 % школ, а их в регионе 344. Работы в учреждениях образования необходимо завершить до 1 августа. Во многих комиссии уже начали приемку.

Ирина Недобоева продолжит.

«Закончился учебный год, и школа начинает жить новой жизнью». Как учреждения образования готовятся принять учеников

Да, свой кабинет я уже практически подготовила. Обновила стенд, где-то мебель поменяли, что-то подремонтировали. Короче говоря, красоту навели. У нас есть даже новое средство коммуникации. И, хотя еще середина лета, мы уже с нетерпением ждем наших учеников.

«Закончился учебный год, и школа начинает жить новой жизнью». Как учреждения образования готовятся принять учеников

В стеллажах своего кабинета Наталья Тимофеенко аккуратно расставляет книги и учебные пособия. В этой школе училась сама и вот уже 20 лет учит здесь детей.

В 40-й могилевской школе больше полутора тысяч учеников и полсотни кабинетов. А потому работа по подготовке учебного заведения к 1 сентября началась аккурат после последнего звонка в мае.

«Закончился учебный год, и школа начинает жить новой жизнью». Как учреждения образования готовятся принять учеников

Анна Царенкова, заместитель директора могилевской средней школы № 40:
Закончился учебный год, и школа начинает жить новой жизнью. Это как занятость учащихся в свободное от учебы время, так и подготовка школы к новому учебному году. И мы привлекаем здесь и наших учеников, и наших родителей, и самих, конечно же, педагогов, и техперсонал. Все работают дружно и сообща.

«Закончился учебный год, и школа начинает жить новой жизнью». Как учреждения образования готовятся принять учеников

Все кабинеты уже отремонтировали, закупили новую мебель, компьютеры, а еще полностью обновили оборудование в классах по труду. Еще бы, ведь школа уже который год проводит как областные, так и республиканские олимпиады по этому предмету. Остался фасад здания, но и здесь, говорят, делов-то буквально на пару дней.

«Закончился учебный год, и школа начинает жить новой жизнью». Как учреждения образования готовятся принять учеников

Дарья Красовская, помощник воспитателя Хоновской средней школы-детского сада:
Здесь у нас дошколята. У нас практически все готово. Осталось заправить кровати, и ждем наших малышей.

«Закончился учебный год, и школа начинает жить новой жизнью». Как учреждения образования готовятся принять учеников

В Хоновской сельской школе есть место не только для учеников. Спальня, игровая и обеденная комнаты для малышей на первом этаже. Их тоже приводят в порядок к новому учебному году педагоги, техперсонал и родители.

«Закончился учебный год, и школа начинает жить новой жизнью». Как учреждения образования готовятся принять учеников

Ирина Сыромолотова, директор Хоновской средней школы-детского сада:
Особенности сельской местности в том, что мы здесь живем все как одна большая дружная семья. Как только заканчивается учебный год и у нас начинается подготовка к новому учебному году, наши родители тут как тут. Даже и просить их не нужно, за что им большое спасибо и низкий поклон.

«Закончился учебный год, и школа начинает жить новой жизнью». Как учреждения образования готовятся принять учеников

И хоть ребенку Виктории Махоркиной впервые сесть за парту предстоит только в следующем году, для мамы не составляет труда помочь школе с ремонтом и уборкой. Говорит, уже в садике чувствуется забота и профессионализм местных педагогов.

«Закончился учебный год, и школа начинает жить новой жизнью». Как учреждения образования готовятся принять учеников

Виктория Махоркина, жительница агрогородка Заводская Слобода:
Сюда ходит мой ребенок. Ему уделяют достаточно внимания, он получает много нового, узнает. Поэтому мне несложно прийти помочь где-то цветы полить, расставить мебель, подкрасить, подбелить где-то что-то.

«Закончился учебный год, и школа начинает жить новой жизнью». Как учреждения образования готовятся принять учеников

Ирина Недобоева, корреспондент:
В одиннадцати учебных кабинетах и трех для дошколят уже полностью сделан ремонт. Осталось лишь расставить мебель, собственно говоря, чем мы сейчас и занимаемся.

«Закончился учебный год, и школа начинает жить новой жизнью». Как учреждения образования готовятся принять учеников

В большинстве школ ремонтные работы проводили хозспособом. Специалистов привлекали там, где требуется подход капитальный. Сегодня свою готовность принять учеников в новом учебном году уже подтвердили 90 % школ области.

«Закончился учебный год, и школа начинает жить новой жизнью». Как учреждения образования готовятся принять учеников

Андрей Заблоцкий, начальник главного управления по образованию Могилевского облисполкома:
С 15 июля начали работать в каждом районе, и в городах в том числе, комиссии по приемке учреждений образования. В нашей области в 2020 году мы работаем за счет средств Всемирного банка развития в восьми учреждениях. Однозначно, все учреждения образования будут подготовлены к 1 августа.

«Закончился учебный год, и школа начинает жить новой жизнью». Как учреждения образования готовятся принять учеников

Всего в новом учебном году в одной только Могилевской области за парты сядут 110 тысяч учеников. Для 12 тысяч 1 сентября прозвучит и первый звонок.

Люди в материале: Анна Царенкова, Дарья Красовская, Ирина Сыромолотова, Виктория Махоркина, Ирина Недобоева, Андрей Заблоцкий

 
 
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Новости Беларуси. Школы готовятся к новому учебному году. Этот вопрос сейчас в фокусе особого внимания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
 
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