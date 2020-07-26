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«Закончился учебный год, и школа начинает жить новой жизнью». Как учреждения образования готовятся принять учеников
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Школы готовятся к новому учебному году. Этот вопрос сейчас в фокусе особого внимания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Могилевской области, к примеру, готовы принять учеников уже 90 % школ, а их в регионе 344. Работы в учреждениях образования необходимо завершить до 1 августа. Во многих комиссии уже начали приемку.
Да, свой кабинет я уже практически подготовила. Обновила стенд, где-то мебель поменяли, что-то подремонтировали. Короче говоря, красоту навели. У нас есть даже новое средство коммуникации. И, хотя еще середина лета, мы уже с нетерпением ждем наших учеников.
В стеллажах своего кабинета Наталья Тимофеенко аккуратно расставляет книги и учебные пособия. В этой школе училась сама и вот уже 20 лет учит здесь детей.
В 40-й могилевской школе больше полутора тысяч учеников и полсотни кабинетов. А потому работа по подготовке учебного заведения к 1 сентября началась аккурат после последнего звонка в мае.
Анна Царенкова, заместитель директора могилевской средней школы № 40:
Все кабинеты уже отремонтировали, закупили новую мебель, компьютеры, а еще полностью обновили оборудование в классах по труду. Еще бы, ведь школа уже который год проводит как областные, так и республиканские олимпиады по этому предмету. Остался фасад здания, но и здесь, говорят, делов-то буквально на пару дней.
Дарья Красовская, помощник воспитателя Хоновской средней школы-детского сада:
В Хоновской сельской школе есть место не только для учеников. Спальня, игровая и обеденная комнаты для малышей на первом этаже. Их тоже приводят в порядок к новому учебному году педагоги, техперсонал и родители.
Ирина Сыромолотова, директор Хоновской средней школы-детского сада:
И хоть ребенку Виктории Махоркиной впервые сесть за парту предстоит только в следующем году, для мамы не составляет труда помочь школе с ремонтом и уборкой. Говорит, уже в садике чувствуется забота и профессионализм местных педагогов.
Виктория Махоркина, жительница агрогородка Заводская Слобода:
Ирина Недобоева, корреспондент:
В большинстве школ ремонтные работы проводили хозспособом. Специалистов привлекали там, где требуется подход капитальный. Сегодня свою готовность принять учеников в новом учебном году уже подтвердили 90 % школ области.
Андрей Заблоцкий, начальник главного управления по образованию Могилевского облисполкома:
Всего в новом учебном году в одной только Могилевской области за парты сядут 110 тысяч учеников. Для 12 тысяч 1 сентября прозвучит и первый звонок.
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«Закончился учебный год, и школа начинает жить новой жизнью». Как учреждения образования готовятся принять учеников
Новости Беларуси. Школы готовятся к новому учебному году. Этот вопрос сейчас в фокусе особого внимания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
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