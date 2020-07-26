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В Мозырском районе в Припяти утонул мужчина

26.07.2020 16:28 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Мозырском районе в Припяти утонул мужчина

В реке Припять, неподалеку от деревни Балажевичи Мозырского района утонул мужчина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Согласно предварительной информации, сообщение об утонувшем мужчине поступило утром 25 июля. Мужчина 1973 года рождения отправился со своими приятелями на рыбалку. Утром его компаньоны заметили его отсутствие и вызвали спасателей. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС обнаружили тело мужчины в реке и подняли его на поверхность. 

Обстоятельства инцидента уточняются, проводится проверка. 

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В реке Припять, неподалеку от деревни Балажевичи Мозырского района утонул мужчина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. Согласно предварительной информации,...
 
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