|
В Мозырском районе в Припяти утонул мужчина
Источник материала: ОНТ
В реке Припять, неподалеку от деревни Балажевичи Мозырского района утонул мужчина. Об этом
Согласно предварительной информации, сообщение об утонувшем мужчине поступило утром 25 июля. Мужчина 1973 года рождения отправился со своими приятелями на рыбалку. Утром его компаньоны заметили его отсутствие и вызвали спасателей. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС обнаружили тело мужчины в реке и подняли его на поверхность.
Обстоятельства инцидента уточняются, проводится проверка.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В реке Припять, неподалеку от деревни Балажевичи Мозырского района утонул мужчина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. Согласно предварительной информации,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)