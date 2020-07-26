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Воспитанник академии минского «Динамо» сделал предложение девушке прямо на стадионе

26.07.2020 17:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

25 июля воспитанник академии клуба Федор Вербицкий сделал предложение своей девушке Виолетте прямо на стадионе. И она сказала да, пишет SPORT.TUT.BY.


Фото: «Динамо-Минск»

Случилось это в перерыве матча минского «Динамо» против «Городеи».

Напомним, что матч закончился победой столичного клуба со счетом 1:0.
 
Теги: Минск
 
 
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25 июля воспитанник академии клуба Федор Вербицкий сделал предложение своей девушке Виолетте прямо на стадионе. И она сказала да, пишет SPORT.TUT.BY.
 
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