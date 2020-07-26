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Персональный тренер назвал три лучших упражнения для сжигания жира

26.07.2020 17:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Мужчина десять лет работает личным тренером. И вот три упражнения, которые он считает лучшими для быстрого сжигания жира.

Как сообщает Daily Star, Джеймс Старк известен тем, что помогал популярным британским телеведущим поддерживать себя в форме. В числе его подопечных – Кэрол Вордерман и Бен Шепард.

Старк придерживается мнения, что наибольший эффект оказывает высокоинтенсивная интервальная тренировка. И вот три упражнения, которые помогут избавиться от лишних килограммов.

Отжимания и прыжки

Первый шаг – лечь на живот и упереться ногами в пол. Второй шаг – отжаться и, подтянув ноги к корпусу, встать. Третий шаг – прыгнуть и хлопнуть в ладони над головой. Четвёртый шаг – вернуться в исходное положение. Повторять до возникновения усталости.

Персональный тренер назвал три лучших упражнения для сжигания жира
Фото: gif-изображение из видео на YouTube-канал Functional Bodybuilding

Воздушный пинок

Первый шаг – стать на четвереньки. Второй шаг – оторвать от пола колени, перенеся точку опоры на руки и ступни. Третий шаг – продолжая стоять на одной руке и одной ноге, оторвать вторую руку от пола, повернуться лицом и телом к потолку, а затем выпрямить свободную ногу. Четвёртый шаг – вернуться в исходное положение. Повторять до возникновения усталости.

Персональный тренер назвал три лучших упражнения для сжигания жира
Фото: gif-изображение из видео на YouTube-канал George Hynec

Медвежья походка

Первый шаг – опуститься на ноги и руки. Второй шаг – переместить вперёд левую руку и правую ногу. Третий шаг – переместить вперёд правую руку и левую ногу. Повторять до возникновения усталости.

Персональный тренер назвал три лучших упражнения для сжигания жира
Фото: gif-изображение из видео на YouTube-канал Jason Thomas

Кстати, ранее мы рассказывали, когда лучше тренироваться. В это время суток результаты улучшаются примерно на 50% (здесь подробнее).

Люди в материале: Джеймс Старк, Кэрол Вордерман, Бен Шепард, James Stark, Carol Vorderman, Ben Shephard

 
 
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Мужчина десять лет работает личным тренером. И вот три упражнения, которые он считает лучшими для быстрого сжигания жира. Как сообщает Daily Star, Джеймс Старк известен...
 
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