Военные моряки отмечают свой профессиональный праздник

Источник материала: ОНТ

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают военные моряки. Офицеры, мичманы и матросы в отставке – больше сотни человек собрались у стелы «Минск – город-герой».



И по традиции – сначала вспомнить всех тех, кто провел большую часть своей жизни на воде и «под водой». А таких в Беларуси немало (несмотря на отсутствие прямого выхода к морю). В советские времена каждого третьего призывали на военно-морской флот, белорусов среди них – больше миллиона человек.

Морское братство в нашей стране – серьезная сила. Только в Белорусском союзе военных моряков – больше 1400 человек. И их дружбу точно «водой не разольешь».

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