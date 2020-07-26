|
Военные моряки отмечают свой профессиональный праздник
Источник материала: ОНТ
Сегодня свой профессиональный праздник отмечают военные моряки. Офицеры, мичманы и матросы в отставке – больше сотни человек собрались у стелы «Минск – город-герой».
Морское братство в нашей стране – серьезная сила. Только в Белорусском союзе военных моряков – больше 1400 человек. И их дружбу точно «водой не разольешь».
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня свой профессиональный праздник отмечают военные моряки. Офицеры, мичманы и матросы в отставке – больше сотни человек собрались у стелы «Минск –...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)