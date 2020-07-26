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Военные моряки отмечают свой профессиональный праздник

26.07.2020 17:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Военные моряки отмечают свой профессиональный праздник

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают военные моряки. Офицеры, мичманы и матросы в отставке – больше сотни человек собрались у стелы «Минск – город-герой».

И по традиции – сначала вспомнить всех тех, кто провел большую часть своей жизни на воде и «под водой». А таких в Беларуси немало (несмотря на отсутствие прямого выхода к морю). В советские времена каждого третьего призывали на военно-морской флот, белорусов среди них – больше миллиона человек.  

Морское братство в нашей стране – серьезная сила. Только в Белорусском союзе военных моряков – больше 1400 человек. И их дружбу точно «водой не разольешь». 

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Теги: Минск
 
 
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Сегодня свой профессиональный праздник отмечают военные моряки. Офицеры, мичманы и матросы в отставке – больше сотни человек собрались у стелы «Минск –...
 
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