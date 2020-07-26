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«Интер» вернулся на второе место в футбольном чемпионате Италии
Источник материала: ОНТ
В футбольном чемпионате Италии – матчи 36-го тура. «Наполи» дома обыграла «Сассуоло» – 2:0.
«Интер» одержал выездную победу над «Дженоа» – 3:0. Три очка своему клубу принесли Ромелу Лукаку, оформивший дубль, и Алексис Санчес. Команда Антонио Конте вернула себе второе место в турнирной таблице, на одно очко обойдя «Аталанту». От «Ювентуса» «Интер» отстает на 4 очка, но уже сегодня туринцы могут досрочно оформить чемпионский титул.
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В футбольном чемпионате Италии – матчи 36-го тура. «Наполи» дома обыграла «Сассуоло» – 2:0. «Интер» одержал выездную победу над «Дженоа» – 3:0. Три очка своему клубу...
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