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«Интер» вернулся на второе место в футбольном чемпионате Италии

26.07.2020 17:36 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Интер» вернулся на второе место в футбольном чемпионате Италии

В футбольном чемпионате Италии – матчи 36-го тура. «Наполи» дома обыграла «Сассуоло» – 2:0. 

«Интер» одержал выездную победу над «Дженоа» – 3:0. Три очка своему клубу принесли Ромелу Лукаку, оформивший дубль, и Алексис Санчес. Команда Антонио Конте вернула себе второе место в турнирной таблице, на одно очко обойдя «Аталанту». От «Ювентуса» «Интер» отстает на 4 очка, но уже сегодня туринцы могут досрочно оформить чемпионский титул.

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В футбольном чемпионате Италии – матчи 36-го тура. «Наполи» дома обыграла «Сассуоло» – 2:0.  «Интер» одержал выездную победу над «Дженоа» – 3:0. Три очка своему клубу...
 
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