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«Зенит» из Санкт-Петербурга завоевал Кубок России по футболу

26.07.2020 18:38 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Зенит» из Санкт-Петербурга завоевал Кубок России по футболу

«Зенит» из Санкт-Петербурга завоевал Кубок России по футболу. В финальном матче победа над «Химками» – 1:0. 

Единственный мяч был забит на 84-й минуте игры, когда пенальти реализовал Артем Дзюба. В нынешнем сезоне «Зенит» оформил золотой дубль, став чемпионом российской Премьер-лиги и выиграв Кубок страны. Для сине-бело-голубых это достижение стало вторым в истории. 

 

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«Зенит» из Санкт-Петербурга завоевал Кубок России по футболу. В финальном матче победа над «Химками» – 1:0.  Единственный мяч был забит на 84-й минуте игры, когда...
 
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