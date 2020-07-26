Источник материала: ОНТ

«Зенит» из Санкт-Петербурга завоевал Кубок России по футболу. В финальном матче победа над «Химками» – 1:0.

Единственный мяч был забит на 84-й минуте игры, когда пенальти реализовал Артем Дзюба. В нынешнем сезоне «Зенит» оформил золотой дубль, став чемпионом российской Премьер-лиги и выиграв Кубок страны. Для сине-бело-голубых это достижение стало вторым в истории.

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