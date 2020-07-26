Что такой майнд-фитнес и где им можно заниматься

Источник материала: Ежедневник

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В мире, где тренды меняются молниеносно, для успеха важно иметь крепкую базу знаний и навык быстрого усвоения новой информации. Как в этом поможет майнд-фитнес и почему прокачивать мозг полезно?

В последние годы мир меняется настолько быстро, что люди порой просто не могут усвоить всю информацию, которую им предлагают современные технологии. Часто это происходит потому, что мозг не рассчитан на такой объем разрозненных данных. Например, в детстве мы могли проглотить 300 страниц книги за день. С появлением соцсетей и новостных лент читать стало гораздо сложнее. Привычка читать длинные тексты вдруг пропала, концентрация снизилась.

Такие процессы происходят потому, что при частом повторении одних и тех же задач в голове формируются активные нейронные пути, которые отвечают за определенные действия. Мы выполняем их не задумываясь, на автомате. Так формируются привычки, но со временем снижается нейропластичность мозга.

«Ненужные» дорожки, по которым передвигаются нейроны, мозг погружает в спящее состояние. При помощи майнд-фитнеса можно вернуть себе способность фокусировать внимание. Фактически цель таких занятий — превратить «спящие» клетки мозга в здоровые и активные. Таким образом программы майнд-фитнеса помогают тренировать когнитивные навыки: запоминание, быстрое чтение, способность концентрироваться, пишет РБК .

Чем занимаются тренеры по майнд-фитнесу?

Один из самых известных майнд-фитнес тренеров Джим Квик фактически самоучка . В детстве он получил черепно-мозговую травму. Помимо техник восстановления, которые мальчику предлагали врачи, Джим стал сам придумывать упражнения для тренировки памяти, внимательности и скоростного чтения. В результате Квик не только вернул себе утерянные способности, но и построил успешную карьеру. За 20 лет он успел поработать с Илоном Маском, Биллом Клинтоном, Уиллом Смитом и другими звездами кино, политики и бизнеса. Из-за того что профессия новая, конкурентов у Квика не так много.

Хороший тренер должен уметь чувствовать людей, понимать их нужды, быть стрессоустойчивым и прекрасно разбираться в техниках, которые он предлагает клиентам. Все методики, в том числе и те, которые разработаны самостоятельно, майнд-коуч проверяет на себе. Вряд ли кто-то захочет заниматься с тренером, который сам не демонстрирует высоких результатов.

Одна из основ майнд-фитнеса — техника быстрого чтения. Обычный человек за минуту может пробежаться по тексту длиной в 300 слов. Считается, что можно быстрее продвинуться по карьерной лестнице, если увеличить эту скорость в два раза [2]. Майнд-коучи обещают научить клиентов читать за минуту 1500 слов.

Зачем заставлять мозг перерабатывать в разы больше информации? Во-первых, это поможет сэкономить время, во-вторых, улучшить память, в-третьих, перестать отвлекаться. Кроме того, тренеры по майнд-фитнесу учат своих клиентов укреплять силу воли, развивать долгосрочную память, концентрацию и логическое мышление.

Все эти техники способствуют не только успехам на работе, но также профилактике деменции и болезни Альцгеймера.

Кто может стать майнд-коучем и что для этого нужно?

Наука майнд-фитнеса совмещает в себе элементы сразу нескольких дисциплин: нейробиологии, психологии и педагогики. В России подготовкой специалистов по тренировке мозга занимаются преподаватели факультета социальных наук ВШЭ, где есть программа магистратуры «Когнитивные науки и технологии: от нейрона к познанию»[3]. Обучение платное, длится два года и ведется на английском языке. Желающие быстрее освоить новую специальность могут обратиться в Институт непрерывного образования при МПГУ. Здесь можно пройти курс длительностью 160 часов [4].

Важно понимать, что профессия постоянно развивается вместе с технологиями и требует регулярного повышения квалификации.

Как проходят тренировки?

Для начала майнд-фитнесс тренер должен определить психотип человека, оценить сильные и слабые стороны его мозга и уже в соответствии с этим выстроить программу занятий. В идеале коуч составляет индивидуальную программу для каждого клиента, ведь одно дело — работа с человеком, который никак не может перестать прокрастинировать, и совсем другое — работа с клиентом, у которого нет проблем с концентрацией, зато он плохо запоминает новую информацию и никак не может выучить иностранный язык.

Желающим освоить навык скоростного чтения помогают упражнения на основе таблицы Шульте [4]. Автор книги «Keep your brain alive» американский нейробиолог Лоренс Кац рекомендовал своим пациентам рисовать геометрические фигуры или писать буквы одновременно двумя руками. Подобные действия активизируют оба полушария мозга и способствуют развитию многозадачности [5].

Часть заданий может быть связана с координацией движений и направлена на стимуляцию работы мозжечка. Помимо двигательной системы этот участок мозга отвечает за психические отклонения и способность адаптироваться в новой ситуации.

Как самостоятельно начать тренировки?

Приступить к занятиям майнд-фитнесом можно попробовать самостоятельно. Существуют десятки приложений со всевозможными упражнениями для мозга.

Топ-3 приложений и сервисов для майнд-фитнеса

Lumosity— это, пожалуй, самый популярный тренажер памяти, скорости реакции и других когнитивных навыков. Он состоит примерно из 40 игр, которые программа выдает, ориентируясь на пол, возраст и психологическое состояние клиента. В частности, в анкете нужно указать количество часов сна в этот день. Приложение уже скачали 60 млн человек.

Brainmetrix — бесплатный веб-сервис, который предлагает набор игр для улучшения памяти и работоспособности мозга. Все упражнения ориентированы на предотвращение развития болезни Альцгеймера и деменции.

Eidetic — приложение, которое развивает память. Основываясь на исследованиях, которые лишний раз подтвердили, что для запоминания информации необходимо ее повторение, разработчики создали программу, которая помогает быстрее учить новые слова, факты и даты.