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Беспорядки продолжаются в США: в Сиэтле задержаны 45 человек, пострадал 21 полицейский
Источник материала: ОНТ
Погромы в американском Сиэтле – 45 человек задержаны, 21 полицейский пострадал. В США продолжаются беспорядки на почве расовой дискриминацией.
Уличные погромы не затихают уже больше месяца. Местная полиция назвала происходящее в городе мятежом. Его участники пытались взорвать стену полицейского забора рядом со строящимся центром заключения для несовершеннолетних. Это лето в Штатах называют самым «кровавым» за последние 10 лет, многие жители мегаполисов – речь идёт о Нью-Йорке, Чикаго, Вашингтоне, Майами, Атланте, Миннеаполисе, Филадельфии, Хьюстоне – стараются переехать в пригород. Повсюду растет число случаев насилия с применением огнестрельного оружия. Только в Нью-Йорке за июнь было зарегистрировано 205 перестрелок, в которых погибли в том числе дети.
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Погромы в американском Сиэтле – 45 человек задержаны, 21 полицейский пострадал. В США продолжаются беспорядки на почве расовой дискриминацией. Уличные погромы не...
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