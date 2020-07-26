ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Беспорядки продолжаются в США: в Сиэтле задержаны 45 человек, пострадал 21 полицейский

26.07.2020 19:18 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Беспорядки продолжаются в США: в Сиэтле задержаны 45 человек, пострадал 21 полицейский

Погромы в американском Сиэтле – 45 человек задержаны, 21 полицейский пострадал. В США продолжаются беспорядки на почве расовой дискриминацией.

Уличные погромы не затихают уже больше месяца. Местная полиция назвала происходящее в городе мятежом. Его участники пытались взорвать стену полицейского забора рядом со строящимся центром заключения для несовершеннолетних. Это лето в Штатах называют самым «кровавым» за последние 10 лет, многие жители мегаполисов – речь идёт о  Нью-Йорке, Чикаго, Вашингтоне, Майами, Атланте, Миннеаполисе, Филадельфии, Хьюстоне – стараются переехать в пригород. Повсюду растет число случаев насилия с применением огнестрельного оружия. Только в Нью-Йорке за июнь было зарегистрировано 205 перестрелок, в которых погибли в том числе дети. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Погромы в американском Сиэтле – 45 человек задержаны, 21 полицейский пострадал. В США продолжаются беспорядки на почве расовой дискриминацией. Уличные погромы не...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ответственное потребление и экология: в Могилеве прошел экофест
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
26.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика