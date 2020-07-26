Беспорядки продолжаются в США: в Сиэтле задержаны 45 человек, пострадал 21 полицейский

Источник материала: ОНТ

Погромы в американском Сиэтле – 45 человек задержаны, 21 полицейский пострадал. В США продолжаются беспорядки на почве расовой дискриминацией.

Уличные погромы не затихают уже больше месяца. Местная полиция назвала происходящее в городе мятежом. Его участники пытались взорвать стену полицейского забора рядом со строящимся центром заключения для несовершеннолетних. Это лето в Штатах называют самым «кровавым» за последние 10 лет, многие жители мегаполисов – речь идёт о Нью-Йорке, Чикаго, Вашингтоне, Майами, Атланте, Миннеаполисе, Филадельфии, Хьюстоне – стараются переехать в пригород. Повсюду растет число случаев насилия с применением огнестрельного оружия. Только в Нью-Йорке за июнь было зарегистрировано 205 перестрелок, в которых погибли в том числе дети.

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