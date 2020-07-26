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«Урожай будет намного выше 2019 года». Иван Крупко рассказал об уборочной-2020 в цифрах

26.07.2020 19:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Евгений Поболовец, СТВ:
Сложная задачка каждый год стоит перед аграриями во всем мире, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но 2020-й – особенный. Пандемия внесла серьезные коррективы. «Карантин нельзя сеять» – весной многие в этом предложении поставили запятую не там.   

Белорусы панике не поддались, а первые урожаи собирают прямо сейчас. Уже есть первый миллион тонн зерна. Уже отмечается более высокая урожайность, чем годом ранее. Уже (пусть пока и аккуратно) говорят о 8 миллионах тонн зерна по итогам уборочной кампании. И это без учета кукурузы.

«Урожай будет намного выше 2019 года». Иван Крупко рассказал об уборочной-2020 в цифрах

В этом году из-за погодных условий на поля техника вышла позже, чем обычно. Сейчас убрано порядка 13 % зерновых. Хотя обычно к этому времени охватывали до четверти всех посевных площадей.

Какие еще коррективы в работу аграриев внесла пандемия, и чем эта уборочная кампания отличается от предыдущих? Узнаем у министра сельского хозяйства и продовольствия Ивана Крупко. Моя коллега Галина Буро встретила его в буквальном смысле в чистом поле.

«На сегодня на полях убрано 10 %»

Галина Буро, корреспондент:
У аграриев сейчас самая горячая пора. Как идет уборочная кампания-2020? 

«Урожай будет намного выше 2019 года». Иван Крупко рассказал об уборочной-2020 в цифрах

Иван Крупко, министр сельского хозяйства и продовольствия:
Необходимо в этом году убрать 2 миллиона 200 тысяч гектаров хлеба. На сегодня на полях убрано 10 %. Убрано 221 тысяча гектаров, намолочено 814 тысяч тонн хлеба при урожайности 36,7 центнера с гектара. Мы видим прибавку – 4,1 центнера к уровню прошлого года. Для уборки хлеба в стране мобилизованы все ресурсы. В уборке участвуют 8,5 тысячи комбайного парка. На сегодня у него готовность 95 %. Все области отнеслись к подготовке очень тщательно, хлеб стоит достойный, его надо убрать с качеством. В доработке урожая будут участвовать 2,3 тысячи сушильных комплексов. Они сегодня готовы на 95-96 %, включены уже в работу. Идет полным темпом уборка крестоцветных – на сегодня убрано 250 тысяч гектаров озимого рапса – это 77,7 % уборочной площади. Урожайность составляет 22,1 центнера с гектара.   

«Урожай будет намного выше 2019 года». Иван Крупко рассказал об уборочной-2020 в цифрах

«При такой погоде, которая стоит сегодня, мы можем убрать хлеб за 22 погожих дня»

Галина Буро:
Может, мы в этом году побьем рекорды по урожайности за последние несколько лет?

«Урожай будет намного выше 2019 года». Иван Крупко рассказал об уборочной-2020 в цифрах

Иван Крупко:
По крайней мере, урожай будет намного выше 2019 года. В этом году уже ожидаем прибавку урожая зерновых 1,3 миллиона тонн. На хлебной ниве сегодня, по оценкам ученых, специалистов, стоит хлеб 7,7 миллиона тонн. Я хочу заверить: сегодня вся страна, области подготовились качественно к уборке этого хлеба. Стоит хороший урожай, и наша задача его убрать. У нас все для этого есть. Сегодня предприятия обеспечены техникой, топливом. Нагрузка на комбайн – 265 гектаров. При вот такой погоде, которая стоит сегодня, мы можем убрать хлеб за 22 погожих дня. В день можем убирать 4-5 %, 106 тысяч гектаров и примерно дорабатывать 385 тысяч гектаров ежедневно. Уборка озимого ячменя показала урожай по стране 55 центнеров (плюс 12 центнеров к уровню прошлого года). Я считаю, что это серьезный результат. 

«Урожай будет намного выше 2019 года». Иван Крупко рассказал об уборочной-2020 в цифрах

«Залог успеха в молоке и мясе – это обеспеченность травянистыми кормами наших аграрных предприятий» 

Галина Буро:
То есть получится увесистый национальный каравай. А как обстоит дело в плане трав и заготовки кормов?

«Урожай будет намного выше 2019 года». Иван Крупко рассказал об уборочной-2020 в цифрах

Иван Крупко:
Все аграрии понимают, что залог успеха в молоке и мясе – это обеспеченность травянистыми кормами наших аграрных предприятий. В этом году стоит задача получить 9,3 миллиона тонн кормовых единиц травянистых кормов. На сегодня уже заготовлено 3,7 миллиона тонн (плюс 620 тысяч тонн к уровню прошлого года). Заканчивается второй укос, и мы надеемся еще получить из трав с третьего укоса, работаем по уходным работам, с другими культурами и надеемся на прибавку по кукурузе.

Люди в материале: Иван Крупко, Галина Буро, Евгений Поболовец

 
 
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Евгений Поболовец, СТВ: Сложная задачка каждый год стоит перед аграриями во всем мире, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но 2020-й – особенный. Пандемия внесла...
 
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