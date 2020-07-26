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«Подскажи потом, где она должна быть». О чём Александр Лукашенко говорил в Гомеле с местным жителем
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Медицинская база европейского уровня. Не хуже, чем в Минске. Так Александр Лукашенко на неделе оценил систему здравоохранения в Гомельской области, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Президент Беларуси в Гомеле: сразу губернатору сделал замечание. Говорю: «Зачем людей сюда сгоняешь»
И, казалось бы, главе государства уже все показали и рассказали. Пора уезжать. Но не тут-то было. Возле поликлиники Александра Лукашенко традиционно ждали люди. Чтобы увидеть своего президента вживую, поблагодарить и просто поговорить. Знают, что в общении он никогда не отказывает.
Местный житель:
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Местный житель:
С каким теплом и какой настойчивостью в командировке Президента встречали полешуки, ни одна другая встреча не сравнится.
Только посмотрите, эти кадры – показатель доверия Президенту. А это абсолютная ценность.
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Новости Беларуси. Медицинская база европейского уровня. Не хуже, чем в Минске. Так Александр Лукашенко на неделе оценил систему здравоохранения в Гомельской...
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