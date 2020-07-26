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«На 99%». Форвард «Шахтера» Лисакович переходит в московский «Локомотив»
Источник материала: Tut.by
Один из лучших бомбардиров чемпионата Беларуси, футболист солигорского «Шахтера» Виталий Лисакович перейдет в московский «Локомотив». Об этом в прямом эфире АБФФ TV со ссылкой на источник внутри клуба рассказал комментатор матча «горняков» против «Смолевичей».
Лисакович остался на скамейке запасных в этом матче, якобы агент попросил игрока сослаться на травму, чтобы не выйти на поле.
Напомним, что Виталий вместе с Джасурбеком Яхшибоевым являются лучшими бомбардирами чемпионата, оба имеют по 13 баллов, но у узбека 10 забитых голов против 9 у Лисаковича.
Слухи о переходе 22-летнего белоруса в более сильный чемпионат ходили давно, а тренер команды Юрий Вернидуб советовал игроку пока не спешить с переходом.
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Виталий Лисакович перейдет в московский «Локомотив».
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