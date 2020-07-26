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Президент Беларуси в Гомеле: сразу губернатору сделал замечание. Говорю: «Зачем людей сюда сгоняешь»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Медицинская база европейского уровня. Не хуже, чем в Минске. Так Александр Лукашенко на неделе оценил систему здравоохранения в Гомельской области, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Это то, что ждали в Гомеле 11 лет. Новая современная поликлиника. Вопрос так долго не решался по простой причине – проблемы с финансированием стройки. Теперь все трудности позади. Семейный медицинский центр рассчитан на обслуживание 40 тысяч человек. Каждый день здесь смогут принимать около 850 пациентов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Президент Беларуси в Гомеле: сразу губернатору сделал замечание. Говорю: «Зачем людей сюда сгоняешь»
Новости Беларуси. Медицинская база европейского уровня. Не хуже, чем в Минске. Так Александр Лукашенко на неделе оценил систему здравоохранения в Гомельской...
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