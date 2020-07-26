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Президент Беларуси в Гомеле: сразу губернатору сделал замечание. Говорю: «Зачем людей сюда сгоняешь»

26.07.2020 19:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Медицинская база европейского уровня. Не хуже, чем в Минске. Так Александр Лукашенко на неделе оценил систему здравоохранения в Гомельской области, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

Президент Беларуси в Гомеле: сразу губернатору сделал замечание. Говорю: «Зачем людей сюда сгоняешь»

Это то, что ждали в Гомеле 11 лет. Новая современная поликлиника. Вопрос так долго не решался по простой причине – проблемы с финансированием стройки. Теперь все трудности позади. Семейный медицинский центр рассчитан на обслуживание 40 тысяч человек. Каждый день здесь смогут принимать около 850 пациентов.  

Президент Беларуси в Гомеле: сразу губернатору сделал замечание. Говорю: «Зачем людей сюда сгоняешь»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я, когда увидел вас здесь, сразу губернатору сделал замечание. Говорю: «Зачем людей сюда сгоняешь». Он говорит: «Александр Григорьевич, мы сами не знали, что они придут». Это меня порадовало, что вам очень нужен, наверное, был этот объект. Подумал о том, что ради этого добра и тепла, который вы несете (в том числе и мне), мы готовы вам еще одну поликлинику построить. Но я пошутил. Я сказал, что пошутил, чтобы нас не критиковали, что перед выборами я тут раздаю коврижки. Я очень хорошо осведомлен о том, что это очень нужный объект был для людей.  

Президент Беларуси в Гомеле: сразу губернатору сделал замечание. Говорю: «Зачем людей сюда сгоняешь»

Президент Беларуси в Гомеле: сразу губернатору сделал замечание. Говорю: «Зачем людей сюда сгоняешь»

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Медицинская база европейского уровня. Не хуже, чем в Минске. Так Александр Лукашенко на неделе оценил систему здравоохранения в Гомельской...
 
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