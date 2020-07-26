Канопацкая отказалась от пикетов из-за угроз в адрес себя и детей









Фейсбук , рассказав, что этот вопрос был обсуждался на встрече с руководством штаба. Об этом она сообщила на своей странице в, рассказав, что этот вопрос был обсуждался на встрече с руководством штаба.





По ее словам, в рамках встречи обсуждалась предвыборная агитация, и все пришли к мнению, что решение отказаться от проведения агитационных пикетов было верным. “С учетом угроз, которые поступают в мой адрес, в адрес моих детей и доверенных лиц”, — объяснила кандидат.





“Власть, сосредоточенная на борьбе с инакомыслием и протестными настроениями, сегодня не способна защитить кого-то, кроме себя, что делает уличную агитацию небезопасной”, — считает Канопацкая. Кроме того, ее не устраивают места для пикетов, выделенные для агитации властью. Они “больше подходят для выгула собак”, — написала Анна, отметив, что упор команда будет делать на предприятия, где, как она считает, имеется возможность обеспечить надлежащую безопасность. Для этого штаб уже разослал письма на 50 крупнейших предприятий Беларуси и ждет ответов.





Также обсуждался вопрос создания партии, который кандидат считает самым важным из поднятых.





“Это то, над чем я сейчас плотно работаю, используя все высвободившееся из-за отказа от поездок по регионам время”, — рассказала Канопацкая, пообещав, что первые заявления сделает во время выступления на телеканале «Беларусь 1» 28 июля.