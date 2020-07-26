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Канопацкая отказалась от пикетов из-за угроз в адрес себя и детей

26.07.2020 19:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Кандидат в президенты Анна Канопацкая подтвердила, что не будет устраивать никаких митингов в свою поддержку. Свое решение она обосновала в том числе угрозами, которые якобы поступают в адрес ее, ее детей, а также доверенных лиц.



Об этом она сообщила на своей странице в Фейсбук, рассказав, что этот вопрос был обсуждался на встрече с руководством штаба.

По ее словам, в рамках встречи обсуждалась предвыборная агитация, и все пришли к мнению, что решение отказаться от проведения агитационных пикетов было верным. “С учетом угроз, которые поступают в мой адрес, в адрес моих детей и доверенных лиц”, — объяснила кандидат.

“Власть, сосредоточенная на борьбе с инакомыслием и протестными настроениями, сегодня не способна защитить кого-то, кроме себя, что делает уличную агитацию небезопасной”, — считает Канопацкая. Кроме того, ее не устраивают места для пикетов, выделенные для агитации властью. Они “больше подходят для выгула собак”, — написала Анна, отметив, что упор команда будет делать на предприятия, где, как она считает, имеется возможность обеспечить надлежащую безопасность. Для этого штаб уже разослал письма на 50 крупнейших предприятий Беларуси и ждет ответов.

Также обсуждался вопрос создания партии, который кандидат считает самым важным из поднятых.

“Это то, над чем я сейчас плотно работаю, используя все высвободившееся из-за отказа от поездок по регионам время”, — рассказала Канопацкая, пообещав, что первые заявления сделает во время выступления на телеканале «Беларусь 1» 28 июля.
 
 
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Кандидат в президенты Анна Канопацкая подтвердила, что не будет устраивать никаких митингов в свою поддержку. Свое решение она обосновала в том числе угрозами,...
 
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