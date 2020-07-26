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В Нигерии из-за наводнений и оползней погибли семь человек

26.07.2020 19:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Нигерии из-за наводнений и оползней погибли семь человек

По меньшей мере семь человек стали жертвами наводнений и оползней в центральной Нигерии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на нигерийское издание Vanguard. 

«В поселке Унгувар-Гвади в штате Нигер погибли семь местных жителей», – сообщает издание со ссылкой на председателя местного совета района Рафин-Саньи. По словам чиновника, еще несколько человек числятся пропавшими без вести, в настоящее время продолжаются их поиски. Также известно о разрушении оползнями нескольких десятков домов. 

Наводнения и оползни обрушились на центральную часть страны из-за проливных дождей, не прекращающихся последние две недели. Дожди сопровождаются шквалистым ветром, из-за чего во многих районах страны наблюдаются перебои с подачей электроэнергии.

Фото: Reuters 

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По меньшей мере семь человек стали жертвами наводнений и оползней в центральной Нигерии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на нигерийское издание Vanguard.  «В поселке...
 
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