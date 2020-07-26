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Атомные перспективы: как продвигаются работы по запуску БелАЭС?

26.07.2020 20:48 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Атомные перспективы: как продвигаются работы по запуску БелАЭС?

Такая угроза, как COVID-19, одинаково влияет как на отдельный организм человека, так и на социум, на государство. Когда среда враждебна, на первый план выходит безопасность. Страны в жестких условиях, казалось бы, должны экономить ресурсы, чтобы переждать угрозу. Но впадать в такой экономический анабиоз – не лучшая идея. Проснувшись, можно не восстановить потенциал. Ведь конкуренты займут твои рынки. При этом велик риск оказаться на обочине со своей продукцией. Именно поэтому мы не закрывались и не останавливались. 

У стран с сильной ролью государства есть весомое преимущество: при необходимости можно оперативно мобилизовать ресурсы (управленческие, финансовые, технологические) для противодействия угрозе. И Беларусь в эти полгода продемонстрировала и реакцию и управляемость. Кроме того, мы не сворачивали масштабные стратегические проекты. Уникальный на всем пространстве СНГ производственный комплекс – Белорусская национальная биотехнологическая корпорация – скоро начнет выпуск современных удобрений. Набирает обороты и пополняется резидентами индустриальный парк «Великий камень». На финальной стадии – строительство Белорусской АЭС. 

Что бы ни говорили критики атомной энергетики – и в XXI веке это самая эффективная технология выработки энергии. На первом месте – энергетическая безопасность. Снизится зависимость от поставок природного газа. А тарифы для потребителей будут меньше зависимы от колебаний цен на энергоносители. Второе – ввод АЭС – это шаг вперед в развитии науки, мы получаем возможность вести исследования в области расщепления атома. Третье – электрификация страны в целом и транспорта в частности. Например, вырастет доля электротяги на железной дороге. Четвертое – снижение себестоимости электроэнергии. Кроме того, Беларусь сможет экспортировать электричество. По расчетам к 2025 году наши киловатты смогут составить конкуренцию на европейской энергобирже. 

Вот она – первая в истории Беларуси атомная электростанция. Чудо инженерной мысли. Позади 8 лет стройки. Для страны это пропуск в клуб государств ядерной энергетики. 

Алексей Кубрин, заместитель государственного секретаря Союзного государства: «Мы ожидаем новых технологий, мы ожидаем и создание новых рабочих мест, привлечение эффективности в те направления, которые являются на сегодня экологически чистыми, наиболее развитыми в мире, и в принципе Беларусь может быть одним из первых государств в мире и Западной Европе, на системе постсоветского пространства, которая переходит на новый этап зеленой энергетики».

Совсем скоро состоится историческое событие – так называемый физический пуск. Строительно-монтажные работы на первом энергоблоке выполнены на 98%. А значит, готовность номер один. В ядерный реактор вскоре загрузят топливо. Его уже привезли на станцию. Это не значит, что первую электроэнергию мы получим сразу. Физический пуск – дело не одного дня, это процесс. Мощность будут поднимать поэтапно. В итоге до первых киловатт еще минимум несколько месяцев. Сейчас же важно проверить все системы новой станции. 

Это тренажер реакторной установки, который находится под Минском в Объединенном институте энергетических и ядерных исследований. Подобный, но полномасштабный есть на БелАЭС. На нем тренируются сотрудники станции. Отрабатывают каждое движение – вплоть до мышечной памяти. Этот в помощь – для отработки любых внештатных ситуаций.  

Алексей Лукашевич, заведующий лабораторией «Объединённого института энергетических и ядерных исследований – Сосны»: «По расчетам проектировщиков, вероятность тяжелой аварии на нашей белорусской станции – это один раз в несколько миллионов лет». 

В этом институте еще в советское время действовал атомный реактор, здесь даже разрабатывали мобильную атомную электростанцию. После Чернобыльской аварии проект был свернут. Но работы с ядерными материалами в нашей стране не прекращались. В нем и сейчас действуют ядерные установки. Естественно, всё под грифом «Секретно». Для БелАЭС занимаются научным сопровождением, в том числе вопросами отработки ядерного топлива.  

Беларусь и сейчас производит электроэнергию. Ежегодно почти 38 миллиардов киловатт-часов. Этого хватает, чтобы практически полностью обеспечить внутренний спрос на электричество. Но, во-первых, более 95% электроэнергии вырабатывается из природного газа. Его мы покупаем у России. А может стать 60. Запуск атомной станции позволит замещать 4,5 миллиарда кубометров голубого топлива в год. Во-вторых, потребление электроэнергии растет. И это мировая тенденция. В прошлом  останутся и самые неэффективные тепловые электростанции. 

Михаил Михадюк, заместитель министра энергетики Беларуси: «Цены на органическое топливо растут, атомная станция – это не на год, и не на 10, и не на 20 лет. Атомная станция это на 60 лет наш проект, а с учетом того, что он будет совершенствоваться по мере эксплуатации, то это может быть на лет 80-100. Это прорыв. Во-вторых это экономика. Мы рассчитаемся с кредитом, и экономика будет намного лучше по себестоимости выработки электроэнергии, чем на органическом топливе».  

Часть электроэнергии намерены продавать. Так делали и раньше. Экспорт в прошлом году – почти 2,5 миллиарда киловатт-часов. Среди покупателей – страны Балтии, Украина. Впрочем, сейчас Литва отказалась от импорта. Для одних такой масштабный энергетический проект в Беларуси – это новый стратегический партнер. Для других – серьёзный конкурент. 

Екатерина Речиц, аналитик Белорусского института стратегических исследований: «Вероятно, правительство Литвы не смирится с появлением на энергетическом поле нового сильного государства. Вместе с тем мы видим выходы на внешние рынки. В качестве одного из возможных рынков могут быть украинские рынки после стабилизации внутреннего украинского рынка электроэнергии. Беларусь все-таки граничит не только с Литвой, но и с Латвией и Польшей. Что позволяет нам иметь выходы по западному направлению. Определенный энергодефицит есть в Калининградской области РФ».

Атомная энергетика – это в том числе и развитие внутреннего потенциала страны. Еще 10 лет назад, вспоминают местные, здесь и светофоров на дороге не было. Теперь Островец иначе как город будущего не называют. Пока строили АЭС, расширялся и город. Появились целые микрорайоны – более 2 тысяч квадратных метров жилья, новая гимназия и школа, центр творчества детей и молодежи, лесхоз. И, конечно, больница на 450 мест. 

Геннадий Бычко, заместитель председателя Островецкого райисполома: «Будет обслуживать не только жителей Островца и работников АЭС, но с учетом ее мощности, нового оборудования, количества медперсонала, некоторые медуслуги будут получать также жители соседних районов Гродненской области. Еще у нас имеются МРТ и ангиограф, у нас есть возможность проводить ряд специфических обследований, также попадают некоторые районы Минской области». 

Сегодня в Островце более 13 тысяч жителей. По окончании строительства станции город вырастет еще. Ведь только на АЭС будут работать около 7 тысяч специалистов, плюс обслуживающие организации и семьи работников.   

Высококвалифицированные кадры, развитие науки, система надзора, снижение себестоимости электроэнергии и отсутствие зависимости от поставок природного газа. Плюсы крупнейшего проекта Беларуси можно перечислять долго. Это не только возведение отдельного объекта – это, по сути, ключевой элемент создания ядерной энергетической отрасли. Новой отрасли мирного атома.

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Такая угроза, как COVID-19, одинаково влияет как на отдельный организм человека, так и на социум, на государство. Когда среда враждебна, на первый план выходит...
 
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