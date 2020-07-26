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Атомные перспективы: как продвигаются работы по запуску БелАЭС?
Источник материала: ОНТ
Такая угроза, как COVID-19, одинаково влияет как на отдельный организм человека, так и на социум, на государство. Когда среда враждебна, на первый план выходит безопасность. Страны в жестких условиях, казалось бы, должны экономить ресурсы, чтобы переждать угрозу. Но впадать в такой экономический анабиоз – не лучшая идея. Проснувшись, можно не восстановить потенциал. Ведь конкуренты займут твои рынки. При этом велик риск оказаться на обочине со своей продукцией. Именно поэтому мы не закрывались и не останавливались.
У стран с сильной ролью государства есть весомое преимущество: при необходимости можно оперативно мобилизовать ресурсы (управленческие, финансовые, технологические) для противодействия угрозе. И Беларусь в эти полгода продемонстрировала и реакцию и управляемость. Кроме того, мы не сворачивали масштабные стратегические проекты. Уникальный на всем пространстве СНГ производственный комплекс – Белорусская национальная биотехнологическая корпорация – скоро начнет выпуск современных удобрений. Набирает обороты и пополняется резидентами индустриальный парк «Великий камень». На финальной стадии – строительство Белорусской АЭС.
Что бы ни говорили критики атомной энергетики – и в XXI веке это самая эффективная технология выработки энергии. На первом месте – энергетическая безопасность. Снизится зависимость от поставок природного газа. А тарифы для потребителей будут меньше зависимы от колебаний цен на энергоносители. Второе – ввод АЭС – это шаг вперед в развитии науки, мы получаем возможность вести исследования в области расщепления атома. Третье – электрификация страны в целом и транспорта в частности. Например, вырастет доля электротяги на железной дороге. Четвертое – снижение себестоимости электроэнергии. Кроме того, Беларусь сможет экспортировать электричество. По расчетам к 2025 году наши киловатты смогут составить конкуренцию на европейской энергобирже.
Вот она – первая в истории Беларуси атомная электростанция. Чудо инженерной мысли. Позади 8 лет стройки. Для страны это пропуск в клуб государств ядерной энергетики.
Совсем скоро состоится историческое событие – так называемый физический пуск. Строительно-монтажные работы на первом энергоблоке выполнены на 98%. А значит, готовность номер один. В ядерный реактор вскоре загрузят топливо. Его уже привезли на станцию. Это не значит, что первую электроэнергию мы получим сразу. Физический пуск – дело не одного дня, это процесс. Мощность будут поднимать поэтапно. В итоге до первых киловатт еще минимум несколько месяцев. Сейчас же важно проверить все системы новой станции.
Это тренажер реакторной установки, который находится под Минском в Объединенном институте энергетических и ядерных исследований. Подобный, но полномасштабный есть на БелАЭС. На нем тренируются сотрудники станции. Отрабатывают каждое движение – вплоть до мышечной памяти. Этот в помощь – для отработки любых внештатных ситуаций.
В этом институте еще в советское время действовал атомный реактор, здесь даже разрабатывали мобильную атомную электростанцию. После Чернобыльской аварии проект был свернут. Но работы с ядерными материалами в нашей стране не прекращались. В нем и сейчас действуют ядерные установки. Естественно, всё под грифом «Секретно». Для БелАЭС занимаются научным сопровождением, в том числе вопросами отработки ядерного топлива.
Беларусь и сейчас производит электроэнергию. Ежегодно почти 38 миллиардов киловатт-часов. Этого хватает, чтобы практически полностью обеспечить внутренний спрос на электричество. Но, во-первых, более 95% электроэнергии вырабатывается из природного газа. Его мы покупаем у России. А может стать 60. Запуск атомной станции позволит замещать 4,5 миллиарда кубометров голубого топлива в год. Во-вторых, потребление электроэнергии растет. И это мировая тенденция. В прошлом останутся и самые неэффективные тепловые электростанции.
Часть электроэнергии намерены продавать. Так делали и раньше. Экспорт в прошлом году – почти 2,5 миллиарда киловатт-часов. Среди покупателей – страны Балтии, Украина. Впрочем, сейчас Литва отказалась от импорта. Для одних такой масштабный энергетический проект в Беларуси – это новый стратегический партнер. Для других – серьёзный конкурент.
Атомная энергетика – это в том числе и развитие внутреннего потенциала страны. Еще 10 лет назад, вспоминают местные, здесь и светофоров на дороге не было. Теперь Островец иначе как город будущего не называют. Пока строили АЭС, расширялся и город. Появились целые микрорайоны – более 2 тысяч квадратных метров жилья, новая гимназия и школа, центр творчества детей и молодежи, лесхоз. И, конечно, больница на 450 мест.
Сегодня в Островце более 13 тысяч жителей. По окончании строительства станции город вырастет еще. Ведь только на АЭС будут работать около 7 тысяч специалистов, плюс обслуживающие организации и семьи работников.
Высококвалифицированные кадры, развитие науки, система надзора, снижение себестоимости электроэнергии и отсутствие зависимости от поставок природного газа. Плюсы крупнейшего проекта Беларуси можно перечислять долго. Это не только возведение отдельного объекта – это, по сути, ключевой элемент создания ядерной энергетической отрасли. Новой отрасли мирного атома.
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Такая угроза, как COVID-19, одинаково влияет как на отдельный организм человека, так и на социум, на государство. Когда среда враждебна, на первый план выходит...
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