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«Мы имеем дело с попыткой проведения в Беларуси цветной революции». Мнение политологов и МВД
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Президент не просто так обратил внимание на ситуацию в стране. Все когда-то уже было в истории, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Евгений Поболовец, СТВ:
Есть устоявшееся выражение: как по методичке. Вот и сейчас события в нашей стране удивительным образом оказываются по своей сути и содержанию похожими на аналогичные кампании у соседей. Сначала выбирается лидер или несколько лидеров протеста, затем придумывается символ для визуальной борьбы. И на последнем этапе – некий отличительный знак. Отделить своих и чужих. Это уже элемент уличной борьбы.
Мой коллега Григорий Азаренок внимательно изучил этот вопрос и отметил некоторые интересные сходства событий в Беларуси-2020 и событий в России-2011 и Украине-2014. Григорий, как ты оцениваешь текущую политическую ситуацию?
Григорий Азаренок:
И второе – мы видим реальную электоральную поддержку оппонентов власти, так называемых независимых кандидатов. В каком бы городе ни проходило мероприятие, на него всегда приходит меньше 1 % от населения. Можно взять прошлое воскресенье, самый большой – Минск. Ну вот, казалось бы, время идеальное, места очень много – площадь Бангалор, Парк дружбы народов, воскресенье, вечер. Есть все, чтобы продемонстрировать свою силу. В разных источниках цифры дают разные, сойдемся на средней – 5 тысяч человек. Это четверть процента от населения Минска. Вот их реальная электоральная поддержка.
Евгений Поболовец:
Григорий Азаренок:
Джин Шарп, доктор философии Оксфордского университета:
Это Джин Шарп, доктор философии Оксфордского университета. Доктор права и магистр искусств в области социологии. Основал институт по изучению ненасильственной борьбы и смены режимов. Автор 16 книг, самая знаменитая из которых – пособие по свержению власти «От диктатуры к демократии».
Там описаны 198 методов борьбы с государством. Она переведена на 40 языков и использована на практике во многих странах мира. Советская Прибалтика, Грузия, Украина, парад революций в Северной Африке и на Ближнем Востоке.
Каждый день гибнут люди. Каждый день божий!
Жить уже нельзя так. Просто нельзя. Помогите, кто это может, помогите нам. Сколько можно?
Посмотрите это все. Что это творится? Что?
Я жрать хочу, я пенсию хочу – седьмой месяц не получаю.
Очень боимся, в подвалах сидим.
Украiнці, що ж ви робите? Ви ж бачите, що нас вбивають.
Скажите, за что? Что мы вам сделали, мы у вас что, жизнь забрали?
Одиннадцать дней мы никуда не выходили. Воды нельзя попить, хлеба никто не ел. Это две недели сидеть взаперти.
Вот они – результаты трудов этого ученого. Однако есть страны, где попытки сварганить революционный компот по рецептам этого господина потерпели поражение. Это Россия в 2011-2012 годах. О «болотной революции» мы еще вспомним в нашем расследовании.
Страна, которая оказалась не по зубам ученикам и последователям Шарпа, – Беларусь. Причем дважды: в 2006 и 2010 годах. И сейчас мы по всем признакам наблюдаем третью попытку.
Классика по Шарпу – у революции должно быть мощное медийное сопровождение. Оно должно работать постоянно и упорно, вовлекая как можно больше людей в свою повестку.
Несколько лет назад в Польше был создан пропагандистский Telegram-канал. Его раскручивали на горячих темах: происшествия и трагедии – то, что продается лучше всего. Известен он стал после подлого пиара на теме гибели милиционера. Единственный контент – грязь, псевдоразоблачения, хайп на человеческом горе, призывы к стукачеству и публичное шельмование оппонентов. В период выборов он стал главным рупором антигосударственной пропаганды.
Все это привело к митингам 14 июля. Людей призвали якобы на мирную акцию – без подобной уличной активности рецепты Шарпа не действуют.
В толпе нашлись люди (как правило, с уголовным бэкграундом), которые начали бить сотрудников ОМОН. Все это в режиме реального времени выкладывалось в те же Telegram-каналы.
Ольга Чемоданова, официальный представитель МВД Беларуси:
Следующий этап электоральной кампании – разрешенная агитация. Любая цветная революция построена на комбинировании легальных и нелегальных методах борьбы. Первое олицетворяет собой объединенный штаб.
Параллельно работает нелегальный элемент. Людей готовят к несанкционированным выступлениям. Накачивают уверенностью «нас большинство, мы победим, закупайте шампанское», чтобы в момент, когда появятся результаты голосования, вывести людей на площади. В сети распространяются инструкции уличных боев, успешного противостояния с милицией.
Ольга Чемоданова:
Еще один элемент – публичная травля несогласных. Цель – подавить волю у активных представителей большинства. Для этого используются самые подлые и грязные методы. Но вот тут произошла осечка. Не на тех нарвались.
Также по Шарпу необходимо «своих» заклеймить и отделить от остального общества. Для этого придумывается символ.
Как правило, из раза в раз он повторяется. Сжатый кулак как знамя присутствовал практически везде, где проходили госперевороты. Еще один такой элемент – белая ленточка. Правда, в Беларуси ее уже однажды использовала определенная часть общества.
Белая лента стала символом антиправительственных выступлений в России накануне президентских выборов 2011 года. Ее ядром стали либералы-западники. Кстати, все их кумиры от Навального до блогера Варламова уже поддержали белорусские протесты. Чувствуют родство.
Владимир Путин, президент Российской Федерации:
Стоит заметить: на выборы кандидаты протеста идут не для того, чтобы побеждать. Они заранее говорят о фальсификациях, а основной целью объявляют новые выборы. Для любого здравомыслящего человека понятно, что это путь к хаосу и тупику.
Главная цель – вывести людей на площадь. Но успеха не будет без сакральной жертвы.
Так было в Литве, Грузии, Египте и Украине. До сих пор не проведено расследование, кто стрелял на майдане в спину протестующим и сотрудникам МВД. Этого здесь и добиваются зарубежные кураторы.
Главная ответственность и главное давление сейчас на сотрудников МВД.
Им пытаются привить стыд за свою работу. Хотят сделать все, чтобы в нужный момент милиционеры не защитили закон и порядок.
Григорий Азаренок:
Однако есть уверенность, что и в третий раз сценарий Шарпа в Беларуси провалится. Наш народ сам определит свою судьбу. И сделает это верно.
Григорий Азаренок:
Евгений Поболовец:
Григорий Азаренок:
Второе и самое главное: там до сих пор идет война. Каждый день гибнут люди. По самым скромным подсчетам – 10 тысяч убитых.
Евгений Поболовец:
Григорий Азаренок:
Недавний пример: в одной из украинских гостиниц из-за карантина застряли 46 младенцев, которых украинские женщины пытались переправить на Запад.
Евгений Поболовец:
Григорий Азаренок:
Евгений Поболовец:
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Новости Беларуси. Президент не просто так обратил внимание на ситуацию в стране. Все когда-то уже было в истории, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Евгений...
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