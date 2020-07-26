Доверенные лица кандидата в президенты Светланы Тихановской проведут встречи в Слуцке и Солигорске

Источник материала: Слуцк Город

До окончания периода предвыборной агитации остаётся всего одна неделя. Объединённый штаб Тихановской, Бабарико и Цепкало ездит по Беларуси и проводит пикеты в разных городах. На следующей неделе аналогичные мероприятия пройдут в городах южного региона Минской области, правда, женское трио участвовать здесь не планирует - у них нет физической возможности лично посетить все города.

Встречи в Любани, Солигорске, Слуцке, Клецке и Несвиже проведут доверенные лица Светланы Тихановской по следующему графику:

Любань - среда, 29 июля, с 18:00 по 20:00 в парке культуры и отдыха по ул. Советская

Солигорск - четверг, 30 июля, с 18:00 до 20:00 на стадионе « Строитель » по ул. Ленинского Комсомола, 51.

Строитель по ул. Ленинского Комсомола, 51. Слуцк - пятница, 31 июля, с 17:00 до 20:00 в Молодежном центре по ул. Ленина, 158.

Клецк - суббота, 1 августа, с 16:00 до 19:00 на стадионе по ул. Ленина.

Несвиж - воскресенье, 2 августа, с 16:00 до 19:00 в Молодежном центре по ул. Гейсика, 1.

Другие кандидаты в президенты пикеты в Слуцке пока не анонсировали.

Ранее SG сообщал , что для пикетов и митингов с целью осуществления предвыборной агитации местные власти определили в Слуцке единственное место - площадку у государственного учреждения культуры «Слуцкий городской Молодежный центр».



Slutsk-Gorod.by

Фото: sur.by