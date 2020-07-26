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Доверенные лица кандидата в президенты Светланы Тихановской проведут встречи в Слуцке и Солигорске

26.07.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

До окончания периода предвыборной агитации остаётся всего одна неделя. Объединённый штаб Тихановской, Бабарико и Цепкало ездит по Беларуси и проводит пикеты в разных городах. На следующей неделе аналогичные мероприятия пройдут в городах южного региона Минской области, правда, женское трио участвовать здесь не планирует - у них нет физической возможности лично посетить все города.

Встречи в Любани, Солигорске, Слуцке, Клецке и Несвиже проведут доверенные лица Светланы Тихановской по следующему графику:

  • Любань - среда, 29 июля, с 18:00 по 20:00 в парке культуры и отдыха по ул. Советская
  • Солигорск - четверг, 30 июля, с 18:00 до 20:00 на стадионе «Строитель» по ул. Ленинского Комсомола, 51.
  • Слуцк - пятница, 31 июля, с 17:00 до 20:00 в Молодежном центре по ул. Ленина, 158.
  • Клецк - суббота, 1 августа, с 16:00 до 19:00 на стадионе по ул. Ленина.
  • Несвиж - воскресенье, 2 августа, с 16:00 до 19:00 в Молодежном центре по ул. Гейсика, 1.

Другие кандидаты в президенты пикеты в Слуцке пока не анонсировали.

Ранее SG сообщал, что для пикетов и митингов с целью осуществления предвыборной агитации местные власти определили в Слуцке единственное место - площадку у государственного учреждения культуры «Слуцкий городской Молодежный центр».


Slutsk-Gorod.by
Фото: sur.by

 
 
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На следующей неделе аналогичные мероприятия пройдут в городах южного региона Минской области, правда, женское трио участвовать в них не планирует - у них нет...
 
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