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Доверенные лица кандидата в президенты Светланы Тихановской проведут встречи в Слуцке и Солигорске
26.07.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
До окончания периода предвыборной агитации остаётся всего одна неделя. Объединённый штаб Тихановской, Бабарико и Цепкало ездит по Беларуси и проводит пикеты в разных городах. На следующей неделе аналогичные мероприятия пройдут в городах южного региона Минской области, правда, женское трио участвовать здесь не планирует - у них нет физической возможности лично посетить все города.
Встречи в Любани, Солигорске, Слуцке, Клецке и Несвиже проведут доверенные лица Светланы Тихановской по следующему графику:
Другие кандидаты в президенты пикеты в Слуцке пока не анонсировали.
Ранее SG
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На следующей неделе аналогичные мероприятия пройдут в городах южного региона Минской области, правда, женское трио участвовать в них не планирует - у них нет...
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