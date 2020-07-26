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Въехавший в группу пешеходов в Берлине водитель оказался пьян
Источник материала: ОНТ
В действиях мужчины, совершившего утром 26 июля наезд на толпу в Берлине, не было политических или религиозных мотивов, однако он был нетрезв. Об этом
В полиции немецкой столицы сообщили, что в крови 24-летнего водителя авто были обнаружены 0,7 промилле алкоголя. Сам водитель был задержан на месте ДТП. Его теперь подозревают в покушении на убийство, однако каких-либо политических или религиозных мотивов в его действиях выявлено не было.
По предварительной версии немецких правоохранителей, мужчина не справился с управлением и выехал на тротуар. В результате ДТП пострадали шесть человек.
Напомним, ДТП произошло сегодня утром в районе Шарлоттенбург. Согласно попавшим в сеть фото с места происшествия, у автомобиля, который совершил наезд, были эстонские номера.
Фото: REUTERS / Fabrizio Bensch
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В действиях мужчины, совершившего утром 26 июля наезд на толпу в Берлине, не было политических или религиозных мотивов, однако он был нетрезв. Об этом сообщает ТАСС...
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