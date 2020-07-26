ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Въехавший в группу пешеходов в Берлине водитель оказался пьян

26.07.2020 21:02 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Въехавший в группу пешеходов в Берлине водитель оказался пьян

В действиях мужчины, совершившего утром 26 июля наезд на толпу в Берлине, не было политических или религиозных мотивов, однако он был нетрезв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию Берлина.  

В полиции немецкой столицы сообщили, что в крови 24-летнего водителя авто были обнаружены 0,7 промилле алкоголя. Сам водитель был задержан на месте ДТП. Его теперь подозревают в покушении на убийство, однако каких-либо политических или религиозных мотивов в его действиях выявлено не было. 

По предварительной версии немецких правоохранителей, мужчина не справился с управлением и выехал на тротуар. В результате ДТП пострадали шесть человек. 

Напомним, ДТП произошло сегодня утром в районе Шарлоттенбург. Согласно попавшим в сеть фото с места происшествия, у автомобиля, который совершил наезд, были эстонские номера.

Фото: REUTERS / Fabrizio Bensch

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В действиях мужчины, совершившего утром 26 июля наезд на толпу в Берлине, не было политических или религиозных мотивов, однако он был нетрезв. Об этом сообщает ТАСС...
 
Новости дня
Новости разные
 
Выборы-2020: как отличить массовые мероприятия от несанкционированных митингов?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
26.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика