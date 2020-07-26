Время молодых: чем живут и к чему стремятся белорусы поколения Y?

Источник материала: ОНТ

С личными данными в интернете нужно быть предельно осторожными. Впрочем, в Беларуси выросло уже целое поколение людей, которые эту истину усвоили уже с первых лет жизни. Это те, кто родились на рубеже веков. Их еще называют миллениалами, или поколением Y. Это если верить общепринятой теории поколений. Если же накладывать их возраст на время суверенитета нашей страны, то это люди, которые родились в независимой Беларуси. Они не знают, как это – жить в составе другой страны, не иметь собственного флага и гимна. И многие из них к своим двадцати уже успели многого добиться. Здесь, на своей родине.

Ещё и девяти утра нет, а внимание Кирилла уже нарасхват. На брестском рынке он – настоящая звезда. Все знают, что к каждому цветочку он относится с любовью.

Кирилл Вавренюк: «Я прихожу на рынок, чтобы заработать какую-то денежку на покупку новых растений. Деньги с небес не падают, новиночки стоят немало, а желание всегда есть купить что-то новое».

Ему было 10 лет, когда самой большой мечтой стал собственный сад. Родители переехали из квартиры в собственный дом, и парень с детства жил садоводством. Его дело ещё нельзя называть бизнесом, всё же уход за садом приходится совмещать с учёбой в университете, но увлечение более чем серьёзное. Цель тоже есть, ему ещё нет 20, но он чётко представляет свои планы на предстоящие 20.

Кирилл Вавренюк: «Я хочу посадить сначала в родном городе Бресте парк из растений, которые я сам вывел! Даже если я заработаю миллион долларов, я их все потрачу на растения. Безоговорочно. Я хочу вдохновлять людей любить растения. Если я посажу парк из сортов, которые я сам вывел, люди будут вдохновляться и хотеть выращивать, я буду счастлив!»

Влюблённая в бальные танцы с детства, Мария Соловьёва, пожалуй, самый молодой преподаватель танцев в Витебске. Летом занятия индивидуальные, а в сезон у неё занимаются около 60 ребят. В собственной школе она и руководитель, и педагог, если надо – и бухгалтер. Уже к окончанию средней школы девушка точно знала, чего хочет от жизни.

Мария Соловьева, руководитель школы бального танца: «Мне было 18 и два месяца, за два месяца лета и обдумала, уже 15 августа пошла оформляться, таким образом появилась наша школа "Северная столица". А когда, как не сейчас? Студенческие годы, активная жизнь, и дети верят в меня по-настоящему, и я могу нести им эту радость, которую они потом могут передавать другим».

Сама Мария становилась финалистом чемпионата Беларуси по бальным танцам, но мечтает, чтобы её ученики доросли минимум до финала чемпионата Европы. Находит время и для профессионального роста, теперь она и аттестованный судья по спортивным танцам. При этом еще студентка пятого курса университета, будущий педагог иностранного языка. Говорит на английском, немецком и польском.

Мария Соловьева, руководитель школы бального танца: «Я благодарна родителям, которые всегда говорили: "Маша, смотри так много возможностей, иди и делай". Когда я это увидела, я поняла, что они действительно есть, я смогла открыть свою танцевальную школу, участвовать в конкурсах, танцевать, играть на фортепиано, петь, я могу делать всё, что хочу, и это помогает мне развиваться».

Пока в детстве мальчики мечтали стать космонавтами и бизнесменами, ещё маленький Василий учился у мамы пчеловодству. Он вырос в деревне, и представить свою сладкую взрослую жизнь без мёда и пчёл уже не мог. Сегодня дома у него есть собственная пасека на 40 ульев, с прошлого года работает в лесничестве, где опекает ещё 65 пчелиных семей.

Василий Семенков, пчеловод Куренецкого лесничества: «Цель в профессии – добиться наивысшего знания, наилучшего знания о пчёлах, добиться, чтобы всё было отлажено, чтобы были хорошие ульи. И, естественно, повышать квалификацию. Сейчас я учусь в техникуме на пчеловода, а потом планирую высшее образование получить».

В техникуме он идёт на красный диплом, отличник и в семье. И его семейная история для многих станет неожиданным, но всё же примером.

У Василия трое детей, осенью ждут четвёртого. По городским меркам семья у них с Зинаидой получилась рано, но молодые люди говорят: в деревне всегда так было. Да и что плохого? Она успевает учиться на зоотехника, он совершенствует мастерство пчеловода, дети всегда под присмотром и на свежем воздухе. И в свои 20 родители чувствуют себя самыми счастливыми.

Василий Семенков, пчеловод Куренецкого лесничества: «Дети – это цветы жизни. Что, кроме детей, мы можем оставить на этом свете? Продолжат, передадут наше дело, наше мышление, советы, опыт. Только дети. Конечно, было страшно, особенно в первое время. Но у меня есть родители, которые помогли в трудную минуту».

Рядом с этой семьёй под детские крики и смех о многом можно задуматься. В свои 20 они уже столкнулись и с общественным осуждением, и с бытовыми трудностями, но всё преодолели, потому что выбрали свой путь. А кто-то в 20 ещё, конечно, не думает о продолжении рода, но живёт своим делом и каждый день идёт к победам своих учеников. Кто-то мечтает о цветущем бизнесе и понимает, что только в начале пути. Ведь им всего 20 – так много и так мало.

Кирилл Вавренюк: «Сейчас очень хорошее время для саморазвития. Я хочу выращивать растения, хочу этим заниматься, и мне никто не мешает. Если у человека есть желание, возможности в любом случае будут».

Мария Соловьева, руководитель школы бального танца «Северная столица»: «Я думаю, что в дальнейшем я буду расцветать в нашей стране, потому что здесь созданы все условия, чтобы двигаться только вперёд!»

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