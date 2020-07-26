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Время молодых: чем живут и к чему стремятся белорусы поколения Y?
Источник материала: ОНТ
С личными данными в интернете нужно быть предельно осторожными. Впрочем, в Беларуси выросло уже целое поколение людей, которые эту истину усвоили уже с первых лет жизни. Это те, кто родились на рубеже веков. Их еще называют миллениалами, или поколением Y. Это если верить общепринятой теории поколений. Если же накладывать их возраст на время суверенитета нашей страны, то это люди, которые родились в независимой Беларуси. Они не знают, как это – жить в составе другой страны, не иметь собственного флага и гимна. И многие из них к своим двадцати уже успели многого добиться. Здесь, на своей родине.
Ещё и девяти утра нет, а внимание Кирилла уже нарасхват. На брестском рынке он – настоящая звезда. Все знают, что к каждому цветочку он относится с любовью.
Ему было 10 лет, когда самой большой мечтой стал собственный сад. Родители переехали из квартиры в собственный дом, и парень с детства жил садоводством. Его дело ещё нельзя называть бизнесом, всё же уход за садом приходится совмещать с учёбой в университете, но увлечение более чем серьёзное. Цель тоже есть, ему ещё нет 20, но он чётко представляет свои планы на предстоящие 20.
Влюблённая в бальные танцы с детства, Мария Соловьёва, пожалуй, самый молодой преподаватель танцев в Витебске. Летом занятия индивидуальные, а в сезон у неё занимаются около 60 ребят. В собственной школе она и руководитель, и педагог, если надо – и бухгалтер. Уже к окончанию средней школы девушка точно знала, чего хочет от жизни.
Сама Мария становилась финалистом чемпионата Беларуси по бальным танцам, но мечтает, чтобы её ученики доросли минимум до финала чемпионата Европы. Находит время и для профессионального роста, теперь она и аттестованный судья по спортивным танцам. При этом еще студентка пятого курса университета, будущий педагог иностранного языка. Говорит на английском, немецком и польском.
Пока в детстве мальчики мечтали стать космонавтами и бизнесменами, ещё маленький Василий учился у мамы пчеловодству. Он вырос в деревне, и представить свою сладкую взрослую жизнь без мёда и пчёл уже не мог. Сегодня дома у него есть собственная пасека на 40 ульев, с прошлого года работает в лесничестве, где опекает ещё 65 пчелиных семей.
В техникуме он идёт на красный диплом, отличник и в семье. И его семейная история для многих станет неожиданным, но всё же примером.
У Василия трое детей, осенью ждут четвёртого. По городским меркам семья у них с Зинаидой получилась рано, но молодые люди говорят: в деревне всегда так было. Да и что плохого? Она успевает учиться на зоотехника, он совершенствует мастерство пчеловода, дети всегда под присмотром и на свежем воздухе. И в свои 20 родители чувствуют себя самыми счастливыми.
Рядом с этой семьёй под детские крики и смех о многом можно задуматься. В свои 20 они уже столкнулись и с общественным осуждением, и с бытовыми трудностями, но всё преодолели, потому что выбрали свой путь. А кто-то в 20 ещё, конечно, не думает о продолжении рода, но живёт своим делом и каждый день идёт к победам своих учеников. Кто-то мечтает о цветущем бизнесе и понимает, что только в начале пути. Ведь им всего 20 – так много и так мало.
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С личными данными в интернете нужно быть предельно осторожными. Впрочем, в Беларуси выросло уже целое поколение людей, которые эту истину усвоили уже с первых лет...
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