В Столинском районе на карьере утонул молодой парень

Источник материала: ОНТ

В Столинском районе утонул 25-летний парень. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Трагедия произошла 26 июля около 14 часов. Парень вместе с четырьмя знакомыми после распития алкогольных напитков решили искупаться. С этой целью компания отправилась на карьер. В какой-то момент парень начал тонуть. Заметившие это собутыльники вытащили его из воды и попытались реанимировать его, однако спасти жизнь молодого человека не удалось.

На месте происшествия работает следователь, по факту гибели человека проводится проверка.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram