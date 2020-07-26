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В Столинском районе на карьере утонул молодой парень
Источник материала: ОНТ
В Столинском районе утонул 25-летний парень. Об этом
Трагедия произошла 26 июля около 14 часов. Парень вместе с четырьмя знакомыми после распития алкогольных напитков решили искупаться. С этой целью компания отправилась на карьер. В какой-то момент парень начал тонуть. Заметившие это собутыльники вытащили его из воды и попытались реанимировать его, однако спасти жизнь молодого человека не удалось.
На месте происшествия работает следователь, по факту гибели человека проводится проверка.
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В Столинском районе утонул 25-летний парень. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета. Трагедия произошла 26 июля около 14 часов. Парень вместе с...
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