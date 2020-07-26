ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Столинском районе на карьере утонул молодой парень

26.07.2020 21:50 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Столинском районе на карьере утонул молодой парень

В Столинском районе утонул 25-летний парень. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета. 

Трагедия произошла 26 июля около 14 часов. Парень вместе с четырьмя знакомыми после распития алкогольных напитков решили искупаться. С этой целью компания отправилась на карьер. В какой-то момент парень начал тонуть. Заметившие это собутыльники вытащили его из воды и попытались реанимировать его, однако спасти жизнь молодого человека не удалось. 

На месте происшествия работает следователь, по факту гибели человека проводится проверка. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Столинском районе утонул 25-летний парень. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.  Трагедия произошла 26 июля около 14 часов. Парень вместе с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Время молодых: чем живут и к чему стремятся белорусы поколения Y?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
26.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика