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Солигорск отпраздновал День Независимости РБ. Яркий фоторепортаж.

27.07.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News

4 июля 2020 2:48 4113

Солигорск отпраздновал День Независимости РБ. Яркий фоторепортаж.

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Ксения Молчанова

Солигорск, как и вся республика, отмечает национальный праздник – День независимости. Этот праздник является символом единения гражданского общества в праздник 76-летия освобождения Беларуси и вечной общенациональной благодарности граждан нашей страны поколению героев-освободителей.

Солигорск отпраздновал День Независимости РБ. Яркий фоторепортаж.

В городе и районе прошли мероприятия, посвященные этому дню. Уже с 10 часов утра в парке 4 стихий началась работа торговых рядов, начал свою работу традиционный город мастеров. Взрослые жители города вместе со своими детьми смогли полюбоваться на работу фонтанов, посетить веселые аттракционы, увидеть выступления местных самодеятельных коллективов.

Культурная программа вечером продолжилась на центральной площади. С 21.00 по 23.30 солигорчане смогли по достоинству оценить концертную программу «Маёй Беларусі – любімаму краю». Можно было послушать белорусских эстрадных певцов Германа Титова и Анну Шаркунову, насладиться выступлением группы «Леприконсы».

Праздничный вечер завершился общественно-культурной акцией «Споем гимн вместе». Она началась в 22.50. Многие жители города пришли на площадь. чтобы принять участие в этом совместном действе.

Жители шахтерского города полюбовались также на традиционный праздничный фейерверк, который раскрасил небо над Солигорском.

Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж с данного мероприятия.

Отдел новостей “СОЛИГОРСК – НОВОСТИ”.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"

 
Теги: Новости
 
 
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4 июля 2020 2:48 4113 Солигорск отпраздновал День Независимости РБ. Яркий...
 
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