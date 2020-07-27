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Солигорск отпраздновал День Независимости РБ. Яркий фоторепортаж.
27.07.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
4 июля 2020 2:48 4113
Солигорск отпраздновал День Независимости РБ. Яркий фоторепортаж.
Солигорск, как и вся республика, отмечает национальный праздник – День независимости. Этот праздник является символом единения гражданского общества в праздник 76-летия освобождения Беларуси и вечной общенациональной благодарности граждан нашей страны поколению героев-освободителей.
В городе и районе прошли мероприятия, посвященные этому дню. Уже с 10 часов утра в парке 4 стихий началась работа торговых рядов, начал свою работу традиционный город мастеров. Взрослые жители города вместе со своими детьми смогли полюбоваться на работу фонтанов, посетить веселые аттракционы, увидеть выступления местных самодеятельных коллективов.
Отдел новостей “СОЛИГОРСК – НОВОСТИ”.
©Информационный отдел
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4 июля 2020 2:48 4113 Солигорск отпраздновал День Независимости РБ. Яркий...
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