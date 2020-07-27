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Новые правила бизнеса во время пандемии: переход на удаленку, экономия и технологии

27.07.2020 07:20 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: А1

Myfin.by вместе с компанией А1 выяснил, как белорусский бизнес привыкает работать в условиях дистанцирования и что делают те, кто собирается открывать бизнес во время пандемии, с каким трудностями сталкиваются и какими инструментами пользуются в работе вне офиса.

Уйти на удаленку и получить рост

Так, создатель сети розничных магазинов фиксированных цен «Три цены» Виталий Соболевский в самый разгар кризиса основал инвестиционную компанию Sokol Capital. По его замыслу компания, которая привлекает сейчас более $100 млн, должна помогать белорусскому бизнесу искать новые точки роста, инвестировать в новых лидеров, которые захватят рынок после эпидемии.

Виталий трезво оценивает перспективы розничной торговли во время коронакризиса: падение оборота в Минске и регионах до 30%, возможное сокращение персонала на 20%. Одним из эффективных решений для оптимизации затрат стал полный переход бизнеса на удаленку.


Фото носит иллюстративный характер, источник: А1

Для безболезненного перехода хорошо работающего бизнеса с командой на режим работы вне офиса эксперты А1 рекомендуют подключать современную CRM-систему под ключ. А именно, Битрикс24. В ней сотрудники смогут продолжить выполнять все свои задачи, при этом у менеджмента не случится потеря управления и контроля, а внутренний чат поможет оставаться с сотрудниками на связи в режиме онлайн.

В зависимости от размера команды, можно выбрать соответствующий тариф: к примеру, Битрикс24 Задачи+ до 24 пользователей обойдется всего в 106,80 рубля с НДС в месяц. Есть тарифы и для средних и больших компаний – от 50 пользователей и более.

Виталий Соболевский удивляется только тому, что раньше не сделал шаг по переходу на удаленку.

– И у меня возник вопрос: почему я раньше этого не делал? Что по сути изменилось в работе? Ничего. Люди, которые работают в компании уже года полтора-два, хорошо друг друга понимают. Они способны координироваться в онлайне так же эффективно, как и в офлайне.

Удаленный офис и экономия

К слову, удаленно можно начинать работать сразу, не ожидая новой волны эпидемии или кризиса. Это к тому же даст возможность значительно сэкономить на офисе, аренде и мебели, особенно на старте, когда каждая копейка на счету.

Пакетное предложение «Удаленный офис» от компании А1 – это решение именно такого формата. Здесь можно выбрать подходящий тариф для организации удаленных рабочих мест сотрудников, получить решение для подписи электронных документов, воспользоваться почтовым сервисом и конференц-звонками для команды, подключить CRM-систему.

Переформатировать ресторан и мотивировать сотрудников

Дарья Качмазова, владелица и управляющая рестораном Avalon, также не рассчитывает на помощь со стороны государства и надеется только на свои силы, команду и личные сбережения. Заведение открылось перед самым разгаром пандемии, но уже в апреле выручка упала на 60-70% и ресторан вынужден был перейти на закрытый формат, с доставкой заказов постоянным клиентам и помощи обедами врачам.

Перевод сотрудников на удаленный формат работы может пройти проще, если компания выберет один из тарифов с бонусами для сотрудников в виде высокоскоростного интернета и VOKA ТВ. Следует отметить, что компания А1 запустила акцию, стоимость подключения удаленного рабочего места по которой от 7 рублей в месяц.


Фото носит иллюстративный характер, источник: А1

Дарья ожидает постепенное возвращение города к ночной жизни в августе, но это уже будет далеко не тот уровень доходов, который был до пандемии. В то же время ей удалось договориться с арендодателем об оплате минимально возможной суммы. На сокращение персонала владелица ресторана не готова, говорит, что команда ей практически как семья.

Бизнес-процессы Дарья также перевела в режим удаленной работы, а сам ресторан готовится к новому формату работы для клиентов.

Партнерский материал. Подготовлен при поддержке компании А1. УНП 190919521
Источник: А1
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Теги: Минск
 
 
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Белорусский бизнес в период пандемии адаптируется к новым условиям. Многие компании перевели сотрудников на удаленную работу и стараются оптимизировать...
 
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